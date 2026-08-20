觀影說劇／虞書欣新劇扮鬼新娘 新郎竟非男主侯明昊
虞書欣主演的仙俠劇《念相思》曝光大婚路透，她以詭譎華麗的鬼新娘造型亮相，且新郎並非男主侯明昊，而是古子成，引發網友熱議。
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虞書欣主演的仙俠劇《念相思》曝光大婚路透，她以詭譎華麗的鬼新娘造型亮相，且新郎並非男主侯明昊，而是古子成，引發網友熱議。
大陸女星虞書欣主演的仙俠新劇「念相思」近日曝光大婚戲分路透，只見她身穿暗紅嫁衣、頭戴滿是蝴蝶裝飾的華麗頭冠，臉上還以紅色眼妝暈染，在煙霧瀰漫的拍攝現場營造出詭譎氣氛。意外的是，畫面中的新郎並非男主角侯明昊，而是演員古子成，讓這場「大婚」成為網路熱議話題。
畫面中，虞書欣的造型與一般古裝劇喜氣洋洋的婚服大相逕庭。她穿著重工暗紅嫁衣，頭冠綴有藍色串珠與大量蝴蝶，兩側搭配醒目的紅色髮飾，再加上偏紅的下眼影，乍看之下既華麗又陰森。網友紛紛形容她像「鬼新娘」，並質疑，「這是成親還是冥婚」。
而真正引起觀眾好奇的，是站在虞書欣身旁的新郎竟不是侯明昊。據悉，古子成在劇中飾演淳于臨，這場戲也讓網友開始猜測兩人角色之間的關係。
「念相思」改編自作家一度君華小說「神仙肉」，虞書欣飾演修行千年的河蚌精何盼，侯明昊則飾演清虛觀知觀容塵子。容塵子身為祿存星君轉世，因血肉對妖怪具有特殊吸引力，成為何盼接近的目標。原本何盼是為幫助淳于臨度劫，才設計取得容塵子的心頭血，沒想到兩人在相處過程中逐漸產生情感糾葛。之後，更牽扯海皇宮與上古神獸之亂，隱藏的真相也一層層浮現。
「念相思」尚未播出，話題卻早已不少。先前外界曾傳出男主角侯明昊一度不願接演，後續更出現團隊磨合及停拍傳聞，讓劇集未播先受到關注。如今隨著片場路透接連曝光，相關話題愈炒愈熱。
因為她穿著暗紅嫁衣、戴著蝴蝶頭冠並配紅色眼妝，整體氛圍詭譎，被形容像「鬼新娘」；更意外的是，新郎人選不是男主侯明昊，而是古子成。 路透畫面中的新郎是演員古子成，不是男主角侯明昊。資料指出，古子成在劇中飾演淳于臨，因此這場戲也讓觀眾好奇角色關係。 該劇改編自小說《神仙肉》，講述河蚌精何盼與容塵子之間的情感糾葛，還牽涉海皇宮與上古神獸之亂；同時也傳出侯明昊接演與團隊磨合、停拍等傳聞。
精華 FAQ
因為她穿著暗紅嫁衣、戴著蝴蝶頭冠並配紅色眼妝，整體氛圍詭譎，被形容像「鬼新娘」；更意外的是，新郎人選不是男主侯明昊，而是古子成。
路透畫面中的新郎是演員古子成，不是男主角侯明昊。資料指出，古子成在劇中飾演淳于臨，因此這場戲也讓觀眾好奇角色關係。
該劇改編自小說《神仙肉》，講述河蚌精何盼與容塵子之間的情感糾葛，還牽涉海皇宮與上古神獸之亂；同時也傳出侯明昊接演與團隊磨合、停拍等傳聞。
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