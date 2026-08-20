何超儀「拾荒法師」成泰影展午夜單元開幕片 創港片紀錄

「拾荒法師」入選泰國曼谷國際電影節午夜單元開幕片，監製陳子聰(左起)、主演何超儀、Iman將赴泰國參展。(圖／852電影公司提供)

由852電影公司出品、製作，陳子聰監製，「見鬼」導演「彭氏兄弟」彭順、彭發執導，何超儀、Iman、陳家樂、張文傑主演的超自然驚悚動作電影「拾荒法師」，繼入選南韓富川國際奇幻影展後再傳喜訊，近日確定獲選為泰國 曼谷國際電影節「午夜單元」開幕電影，成為首部獲此殊榮的香港電影，也為電影進軍東南亞 市場再添助力。

何超儀得知消息後難掩興奮，確定將與監製兼丈夫陳子聰，以及片中特別演出的Iman一同前往泰國，出席9月14日首映及影展安排的系列宣傳活動。

何超儀表示，自己與泰國影迷一直有深厚緣分。她因主演電影「維多利亞壹號」在東南亞打開知名度，近年又與日本導演藤井秀剛合作恐怖片「怨泊」，累積不少泰國粉絲。兩年前，她更曾獲曼谷國際電影節選為「焦點影人」。

她透露，今年6月才前往曼谷為「拾荒法師」暖身宣傳，並首度公開電影預告片，獲得當地觀眾熱烈迴響。當時她承諾會盡快帶著電影回到泰國放映，如今不到三個月便兌現承諾，讓她格外開心。

「拾荒法師」在富川國際奇幻影展首映後，獲得南韓媒體一致好評，盛讚何超儀演技細膩且充滿感染力，也點名首次演出的Iman表現令人驚艷，認為他在片中飾演火爆警官，與本人斯文形象形成強烈反差。