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張柏芝陪中獎粉絲 嗨玩香港迪士尼 一貼心舉動被讚爆

記者廖福生／綜合報導
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張柏芝開心的向鏡頭揮手。(取材自小紅書)
張柏芝開心的向鏡頭揮手。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

張柏芝驚喜現身香港迪士尼，兌現生日會送票與機票承諾，陪幸運粉絲一家遊玩，並在烈日中貼心照顧小朋友，親民寵粉舉動獲網友盛讚。

香港女星張柏芝向來以親民、寵粉著稱，近日更驚喜現身香港迪士尼樂園，原來是為了兌現先前在生日會上的承諾，親自陪同幸運粉絲及家人暢遊樂園。

張柏芝今年5月舉行生日會時，便大方宣布要送出香港迪士尼門票及往返機票，讓幸運粉絲能趁暑假帶著家人出遊。如今她果然說到做到，不僅安排中獎粉絲與家人前往迪士尼，連機票、門票等相關費用也由她負擔，寵粉程度讓不少網友直呼羨慕。

從現場曝光的照片及影片中，只見張柏芝當天穿著粉黃撞色套裝，頭戴CookieAnn髮箍，整體造型相當減齡，少女感十足。即使當天天氣炎熱，她依舊沒有明星架子，不時主動與粉絲打招呼，還把注意力放在同行的小朋友身上，提醒家長做好防曬。

其中一幕更被網友大讚細心，張柏芝發現小朋友在烈日下曝曬，立即指著前方提醒保全：「傘給小孩，太熱了。」隨後更安排工作人員替孩子撐傘，並叮嚀將小風扇交給小朋友降溫，從細節可見她相當照顧粉絲家人的感受。

遊玩期間，張柏芝對粉絲幾乎有求必應，不僅始終保持笑容，還不時彎下腰與小朋友聊天、合照，也和一眾粉絲留下難得的合影。相關畫面曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛留言大讚她「真的把粉絲當家人」，認為能夠親自履行生日會承諾，還全程照顧孩子，親民作風在演藝圈相當難得。

張柏芝現身香港迪士尼。(取材自小紅書)
張柏芝現身香港迪士尼。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 她是為了兌現先前在生日會上的承諾，親自陪同幸運粉絲及其家人前往香港迪士尼遊玩，並由她負擔相關費用，實際行動展現寵粉作風。

  • 張柏芝先前在5月生日會上大方表示，會送出香港迪士尼門票及往返機票，讓中獎粉絲能趁暑假帶著家人一起出遊，後來也確實說到做到。

  • 她發現小朋友在烈日下曝曬時，立刻提醒保全把傘給孩子，還安排工作人員替孩子撐傘、交付小風扇降溫，細節處處照顧粉絲家人，因而被大讚。

張柏芝 迪士尼 香港

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