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劉亦菲百元防曬衣搭名牌包 「高定是工作 平價是生活」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉亦菲身上的這件防曬衣僅售79.8元人民幣。(取材自微博)
劉亦菲身上的這件防曬衣僅售79.8元人民幣。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

劉亦菲以79.8元防曬衣搭配名牌包現身成都機場，展現「高定是工作、平價是生活」的鬆弛感，並因暖心舉動與平價單品引發熱搜與搶購。

大陸女星劉亦菲近日全素顏低調現身成都機場，準備出席品牌活動。一身休閒裝扮中，她身上一件僅售79.8元人民幣(約12美元)的大陸貨防曬衣格外引人注目，與手提的數萬元精品包形成鮮明對比。「高定是工作、平價是生活」的鬆弛感穿搭迅速登上熱搜，引發廣大討論。

身為多個頂級奢華品牌代言人的劉亦菲，這次的穿搭呈現出極強烈的反差感。路透畫面顯示，她當天除了身穿百元有找的大陸貨防曬衣與黑色微喇長褲外，身上隨手搭挎的卻是價值數萬元的路易威登包款。頂級奢品與平價大陸貨的奇妙碰撞，不僅毫無違和感，更將她自然鬆弛的氣場展露無遺。

事實上，這並非劉亦菲第一次在私下場合身穿平價大陸貨。早在今年7月，她就曾多次被拍到或主動分享身穿同品牌防曬服的素顏隨拍，無論是香港街頭遊玩還是私下喝咖啡，她都顯得大方自在、毫無偶像包袱。不少網友對此讚不絕口，紛紛留言道，「高定是工作場合，防曬衣才是日常生活」、「真正的氣質從不靠品牌標籤堆砌」。

除了穿搭引發話題，劉亦菲當天的暖心舉動也獲得一片好評。在機場等候電梯時，她注意到身邊有小朋友經過，第一時間提示隨行保鏢「往旁邊走走」，貼心細節讓不少網友大讚「人美心善」。而隨著熱搜發酵，該款79.8元的平價防曬衣迅速迎來搶購潮，線上多個尺寸已斷貨。

劉亦菲手握多個奢華品牌代言。(取材自微博)
劉亦菲手握多個奢華品牌代言。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她以全素顏、休閒造型現身，身穿79.8元的平價防曬衣，卻搭配價值數萬元的路易威登包，平價與奢品並置，形成鮮明反差。

  • 因為她身為頂級品牌代言人，工作時可穿高級訂製或奢華單品，但私下卻常以大陸平價防曬衣現身，呈現自然、鬆弛且不刻意堆砌品牌的生活感。

  • 她在機場等電梯時注意到小朋友經過，立刻提醒隨行保鏢往旁邊走，展現細心與親和力。這個貼心舉動加上熱搜效應，也讓同款防曬衣迅速賣到部分尺寸斷貨。

香港 劉亦菲

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