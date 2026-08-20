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官宣？劇宣？ 李昀銳、孟子義七夕睡衣親密貼貼自拍

娛樂新聞組／綜合報導
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李昀銳(右)和孟子義睡衣自拍互動親密自然。(取材自微博)
李昀銳(右)和孟子義睡衣自拍互動親密自然。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

孟子義與李昀銳的七夕睡衣貼貼自拍因甜度爆表引發熱議，帶動《尚公主》預約量衝高，也再度炒熱「昀牽孟繞」CP話題。

陸劇「尚公主」官微日前釋出主演孟子義、李昀銳的專屬雙人物料—兩人穿著簡約白色睡衣，近距離捧臉對視、額頭相抵、對著手機貼貼自拍，被粉絲稱為「專屬小情侶大頭貼」。兩人的親密互動也讓CP粉激動不已，頻問到底「是劇宣還是官宣」？

照片裡，兩人穿白色居家睡衣，孟子義靠在李昀銳肩上，一會兒親暱貼臉，一會兒調皮伸手戳李昀銳的臉。兩人互動自然得就像戀人一樣，讓CP粉直接喊「磕哭了」、「根本誤入臥室」、「不像演的」。

還有一張兩人背對鏡頭、身著印有各自真名名牌的白衣合照，更被指「完全是人劇不分」、擺脫了工業糖精套路。

與其他待播劇的劇本式花絮不同，這組照片是6月錄製「奔跑吧」時專門拍攝的雙人自拍與貼臉視頻，包含捧臉、額頭相抵等親密動作，而非電視劇劇照。

但回顧此前錄「奔跑吧」的時候，孟子義、李昀銳倆人全程避嫌，零對視、零交流，生疏得像剛認識的陌生人；結果七夕當日直接放大招，一組自拍照甜度直接炸裂全網。讓網友總結：「白天避嫌是工作，晚上營業是生活」。

這波七夕物料出圈直接帶動電視劇「尚公主」站內預約量突破371萬，激活了二人自2024年「九重紫」以來積累的「昀牽孟繞」CP熱度，兩人如今三搭「尚公主」，也讓不少粉絲呼籲兩人繼續合作現代劇。

李昀銳(右)和孟子義睡衣自拍互動親密自然。(取材自微博)
李昀銳(右)和孟子義睡衣自拍互動親密自然。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 《尚公主》官微釋出孟子義、李昀銳的雙人物料，兩人穿白色睡衣近距離捧臉、額頭相抵、貼臉自拍，畫面親密自然，因此被粉絲稱為「專屬小情侶大頭貼」。

  • 因為照片中的互動太像戀人，包含貼臉、戳臉、肩靠肩等親暱動作，甜度高到讓CP粉直呼「磕哭了」，甚至頻問到底是劇宣還是官宣。

  • 內文指出，照片並非劇照，而是6月錄製《奔跑吧》時專門拍攝的雙人自拍與貼臉視頻；物料出圈後，也帶動《尚公主》站內預約量突破371萬。

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