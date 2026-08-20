這榜單不認…豆瓣「四帥」票選炸鍋 宋威龍居首 肖戰落選

「內娛四帥」民間票選，宋威龍(圖)居首，肖戰沒有進入四帥的行列。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 豆瓣網友自發票選「內娛四帥」，宋威龍、楊洋、龔俊與張凌赫入列，肖戰雖僅差155票仍落選，結果在網路上引發熱議。

豆瓣網友近日自發的「內娛四帥」民間票選結果出爐，楊洋、龔俊、張凌赫 與宋威龍共同當選，其中宋威龍以37.0%的得票率居首，楊洋以33.0%緊隨其後。該投票共5173人參與，每人最多選四位，是一次非官方的純顏值評選。由於肖戰 沒有進入四帥的行列，這個結果在微博 上炸了鍋，有網友放話「沒有肖戰？這個榜單我不認」。

該評選由豆瓣網友自發組織，一共5173人參與，每人最多選擇四位男星。最終得票結果為：宋威龍1917票（37.0%）、楊洋1705票（33.0%）、龔俊1615票（31.0%）、張凌赫1040票（20.0%）。候選名單還包括肖戰、王一博、王鶴棣、成毅、白敬亭等多位高人氣男星。其中肖戰885票位列第五，距第四名僅差155票。

雖然只是民間評選，但這份豆瓣榜單讓大量肖戰粉絲產生「被否定」的情緒。有粉絲批評身高185公分以上、原生臉、身材比例等條件，帶有明確的圈層偏好；四人皆是「高個子濃顏系」，反映了內娛審美日益同質化的隱憂。也有人質疑存在粉絲控組或社群偏見。更有網友笑道，這項投票一定沒通知到肖戰的粉絲。

幾位自媒體博主分析，宋威龍是濃顏系的明艷，楊洋有端正清俊的東方氣質，龔俊的五官舒展大氣，張凌赫則帶著挺拔修長的少年感。四個人確實各有特色，尤其若是有近期熱播劇的加持，更會拉高粉絲的好感。

粉絲認為，肖戰是「精緻感」的代表，眉眼間帶著少年感的乾淨與清澈。2022年一份參與範圍更廣的「全球最帥100張面孔」榜單中，肖戰排名第19位，說明其顏值在跨區域審美中同樣獲得認可。

「內娛四帥」民間票選，宋威龍居首，肖戰(圖)沒有進入四帥的行列。(取材自微博)