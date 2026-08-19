觀影說劇／香港新科影后廖子妤染藍髮 新片變動漫迷妹

廖子妤為演出「一個部門的誕生」，花費七個小時將頭髮染成全藍色。(圖／華映娛樂提供)

AI摘要 文章摘要整理： 廖子妤在新片《一個部門的誕生》中染藍髮化身動漫迷妹，與白只等金獎演員演繹一場以退訂月費服務為主題的荒誕喜劇。

香港 新科影后廖子妤今年才憑藉揣摩腦性麻痺患者的細膩演技拿下香港金像獎影后，暑假再推出喜劇電影「一個部門的誕生」，這次一改過往形象，化身動漫迷妹。片中角色沉浸二次元世界，時常脫口說出動漫式正義台詞，在現實世界中卻顯得格格不入。為了打造角色的動漫感，廖子妤更花費七個小時將頭髮染成全藍色，還穿上吉祥物裝演出。

「一個部門的誕生」由金馬獎最佳編劇麥天樞首度執導，集結白只、廖子妤、謝天華、鮑起靜等香港金獎演員共同演出，電影取材自香港真實事件，將日常生活中的荒謬情境搬上大銀幕，引起關注。

對新造型，廖子妤笑說：「這真的是夢寐以求的造型，因為演員不像歌手，常常能試一些誇張的造型，這個髮色也讓我更接近動漫迷的感覺。」

曾憑「踏血尋梅」奪下金馬獎最佳男配角的白只，這次則飾演表面親切、實際上滿腦子業績數字的客服經理。白只形容角色充滿「假的感覺」，「說的話好像在幫客戶服務，其實是要達成自己的業績目標。」

「一個部門的誕生」故事描述HAPPY電視台大樓一如往常運作，員工忙碌工作，卻突然闖入一名持槍綁匪德仔。德仔（戴玉麒飾）闖進客戶服務部挾持人質，客服部經理微笑哥（白只飾）被困其中，只能想盡辦法安撫對方。

荒謬的是，德仔綁架人質並非為了錢，而只是想要「退訂」電視台月費服務。為了安撫德仔，人質們開始狂打客服熱線、照著程序協助退訂，沒想到一連串繁複的退訂流程，反而讓所有人逐漸崩潰，一場荒誕又爆笑的鬧劇即將迎來意想不到的結局。