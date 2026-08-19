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怕冷？李連杰現身機場「長褲長袖」包緊緊 健康再成焦點

記者廖福生／綜合報導
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李連杰現身機場，影迷一路跟隨。(取材自小紅書)
李連杰現身機場，影迷一路跟隨。(取材自小紅書)

AI摘要

文章摘要整理：

63歲李連杰現身機場，穿著長袖長褲並低調致意，親切互動引發關注；其外貌變化與健康狀況再度成為網友討論焦點。

現年63歲的大陸「功夫皇帝」李連杰近年鮮少公開露面，健康狀況也屢成外界關注焦點。日前他現身機場，從頭到腳包得密不透風，與身旁穿著短袖短褲的旅客形成強烈對比。不過面對影迷一路跟隨，他仍親切點頭、彎腰致意，甚至舉起大拇指比讚，低調有禮的模樣引發網友討論。

日前李連杰被網友捕捉到現身機場，只見他穿著長袖外套、長褲，頭戴棒球帽、戴著太陽眼鏡，整體造型相當低調。準備辦理登機手續時，他還將自己包得相當緊實，反觀周遭旅客不少人仍穿著短袖短褲，讓他看起來格外怕冷。現場則有人協助推著大批行李，他本人則低調排隊等待登機。

即使一路有影迷跟隨，李連杰起初表情較為平靜，但過了一會兒便露出笑容，還不時點頭、彎腰向影迷致意，似乎是在回應大家的支持與喜愛，最後更舉起大拇指比讚，親切舉動獲得不少網友稱讚。

不過，他背著雙手、微微彎腰的身影，也讓不少影迷聯想到他過去在電影中俐落矯健、身手不凡的形象，反差令人感慨。有網友留言，「我的偶像老了，好心酸」、「看著就是很親切一老頭」。也有人認為，如今的李連杰少了銀幕上的威風，卻多了平易近人的親切感。

李連杰由於外貌變化明顯，加上健康狀況受到關注，過去曾多次被傳病重甚至傳出死訊。去年他入院接受手術後，氣色一度明顯好轉，甚至衍生「換心續命」、「全身換血」等傳聞，對此李連杰也曾親自否認換心一說。

精華 FAQ

  • 他穿著長袖外套、長褲，戴棒球帽與太陽眼鏡，從頭到腳包得相當緊實；即使面對跟隨影迷，仍保持低調，表現出平靜而有禮的神態。

  • 李連杰起初表情平靜，之後露出笑容，過程中不時點頭、彎腰向影迷致意，最後還舉起大拇指比讚，親切舉動獲得不少網友稱讚。

  • 因為他近年公開露面不多，加上外貌變化明顯，健康狀況長期受關注；過去還曾被傳病重甚至死訊，去年入院手術後，各種傳聞也再度浮現。

李連杰

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