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新劇殺青 李現重遊「有風」古鎮 網：「謝總」回家了

娛樂新聞組／綜合報導
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李現被目擊悄悄現身沙溪古鎮舊地重遊。(取材自微博)
李現被目擊悄悄現身沙溪古鎮舊地重遊。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

李現主演新劇剛殺青，便悄悄重返《去有風的地方》取景地沙溪古鎮，獨自巡訪舊景並與當地人互動，引發網路熱議。

大陸男神李現憑藉電視劇「去有風的地方」中，溫暖務實的返鄉青年「謝之遙」一角圈粉無數，戲裡他振興家鄉觀光，戲外也成功帶火取景地雲南沙溪古鎮。李現主演新劇「霧裡青」才剛殺青，他便被目擊悄悄現身沙溪古鎮舊地重遊，一身休閒穿搭、戴著黑色口罩在石板路上漫步，自然鬆弛的模樣迅速登上微博熱搜榜，引爆全網熱議。

據悉，李現此次沒有工作人員隨行，相當低調，抵達麗江後便直接搭車前往沙溪古鎮。他被發現手持拍攝設備獨自尋訪劇中經典場景，包括「有風小院」、「有風小館」等，巧遇昔日熟識的店主與當地居民時，還親切上前寒暄。他邊走邊記錄古鎮風景，被網友猜測可能是在拍攝個人Vlog或新隨拍。

消息一出，「李現回沙溪古鎮了」主題討論度瞬間飆升，大批劇迷激動直呼，「瞬間夢回『去有風的地方』」、「根本是謝之遙回家的既視感」。還有網友感性表示，「一部好劇的魅力就在於角色與土地的連結，他不是在營業，是真的把這裡當成精神家園」。

也有路人捕捉到他彎腰撿落葉的畫面，大讚他「永遠保持對生活的好奇與溫柔」。

另一方面，偶遇的幸運粉絲也極具素養，紛紛選擇遠遠圍觀不前去打擾。網友笑稱，「大家都很默契地給『謝總』留足空間」。這場沒有劇本的舊地重遊，不僅讓劇迷重溫了當年的治癒與感動，也再次見證了李現與角色之間深厚的情感羈絆。

李現憑藉「去有風的地方」中「謝之遙」一角圈粉無數。(取材自微博)
李現憑藉「去有風的地方」中「謝之遙」一角圈粉無數。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他在《去有風的地方》飾演的謝之遙深受歡迎，沙溪古鎮也因此爆紅。新劇剛殺青後，他低調回到舊地，讓粉絲立刻聯想到角色與取景地的情感連結。

  • 據報導，他沒有工作人員陪同，獨自前往取景地，手持拍攝設備走訪有風小院、有風小館等經典場景，途中還與熟識店主和當地居民親切寒暄，並記錄風景。

  • 大批劇迷表示瞬間夢回《去有風的地方》，認為他彷彿就是謝之遙回家了。也有人讚賞他彎腰撿落葉、態度溫柔，粉絲則默契保持距離不打擾。

微博 觀光 李現

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