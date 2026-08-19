新劇殺青 李現重遊「有風」古鎮 網：「謝總」回家了

李現被目擊悄悄現身沙溪古鎮舊地重遊。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 李現主演新劇剛殺青，便悄悄重返《去有風的地方》取景地沙溪古鎮，獨自巡訪舊景並與當地人互動，引發網路熱議。

大陸男神李現 憑藉電視劇「去有風的地方」中，溫暖務實的返鄉青年「謝之遙」一角圈粉無數，戲裡他振興家鄉觀光 ，戲外也成功帶火取景地雲南沙溪古鎮。李現主演新劇「霧裡青」才剛殺青，他便被目擊悄悄現身沙溪古鎮舊地重遊，一身休閒穿搭、戴著黑色口罩在石板路上漫步，自然鬆弛的模樣迅速登上微博 熱搜榜，引爆全網熱議。

據悉，李現此次沒有工作人員隨行，相當低調，抵達麗江後便直接搭車前往沙溪古鎮。他被發現手持拍攝設備獨自尋訪劇中經典場景，包括「有風小院」、「有風小館」等，巧遇昔日熟識的店主與當地居民時，還親切上前寒暄。他邊走邊記錄古鎮風景，被網友猜測可能是在拍攝個人Vlog或新隨拍。

消息一出，「李現回沙溪古鎮了」主題討論度瞬間飆升，大批劇迷激動直呼，「瞬間夢回『去有風的地方』」、「根本是謝之遙回家的既視感」。還有網友感性表示，「一部好劇的魅力就在於角色與土地的連結，他不是在營業，是真的把這裡當成精神家園」。

也有路人捕捉到他彎腰撿落葉的畫面，大讚他「永遠保持對生活的好奇與溫柔」。

另一方面，偶遇的幸運粉絲也極具素養，紛紛選擇遠遠圍觀不前去打擾。網友笑稱，「大家都很默契地給『謝總』留足空間」。這場沒有劇本的舊地重遊，不僅讓劇迷重溫了當年的治癒與感動，也再次見證了李現與角色之間深厚的情感羈絆。

李現憑藉「去有風的地方」中「謝之遙」一角圈粉無數。(取材自微博)