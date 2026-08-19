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直男試香 王鶴棣「拿香水瓶像滅火器」 試聞差點親楊洋

娛樂新聞組／綜合報導
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楊洋(右)、王鶴棣兩位男神罕見同框。(取材自微博)
楊洋(右)、王鶴棣兩位男神罕見同框。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

楊洋與王鶴棣出席品牌活動時，以直男式試香互動掀起話題，王鶴棣豪放操作與貼身試聞引爆全網熱議。

時尚品牌的試香環節，通常給人優雅、精緻的印象，但當楊洋、王鶴棣這兩位大陸「頂級男神」碰在一起，畫風卻瞬間走偏。近日，兩人共同出席品牌活動時，因一段「直男式試香」的搞笑互動火爆全網，話題「王鶴棣楊洋直男出手沒輕沒重的」迅速登上熱搜榜首，引發全網熱烈討論。

活動當天，楊洋身穿灰西裝配金絲眼鏡，盡顯貴氣優雅；王鶴棣則以黑襯衫配白西褲亮相，氣場十足。然而到了新品香水展示環節，氣氛卻急轉直下。當楊洋舉起香水瓶表示自己使用了新款時，王鶴棣竟直接歪頭湊近他的脖子處「貼身試聞」，讓不少網友打趣笑稱，「還以為要親上去，原來只是直男式試香」。

除了湊近試聞的動作笑翻眾人，兩人的「用法」更被形容為毫無手法、全是力道。王鶴棣大手握著精緻香水瓶的模樣被網友虧「像在拿打火機或滅火器」，按壓噴頭毫不手軟，甚至噴自己衣領時還順手將香水霧氣往楊洋的方向揚去，逼得楊洋笑罵「你故意的」。看到王鶴棣的豪放操作，身旁原本文質彬彬的楊洋似乎也被帶偏，跟著用力按了幾下噴頭。

這段充滿反差萌的互動讓粉絲直呼過癮，更讓人想起兩人早在2020年綜藝節目「元氣滿滿的哥哥」中就已結下深厚友誼。如今老友重聚，少了客套的品牌營業感，多了一份自然鬆弛互動。網友紛紛留言表示，「兩張建模臉硬是用直男操作扛住了喜劇感」、「香水只是藉口，熟才是底細」、「求製片人快給這兩位遞劇本吧」。

精華 FAQ

  • 兩人在新品香水展示時上演試香互動，王鶴棣直接湊近楊洋脖子聞香，動作自然又逗趣，因畫面反差太大，迅速登上熱搜並引發全網討論。

  • 因為他拿香水瓶時手法豪放，被虧像拿打火機或滅火器，按壓噴頭也很用力，甚至還把香霧往楊洋方向揚去，整體看起來毫無精緻感，笑點十足。

  • 文章提到兩人早在2020年綜藝《元氣滿滿的哥哥》就建立友誼，如今同台少了客套、多了默契，顯示他們私下熟識，才能自然呈現這種鬆弛又有趣的互動。

王鶴棣

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