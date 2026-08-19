我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊eSIM卡大爆發 今年用量估增30%衝1.34億張 電信商漫遊營收拉警報

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

張凌赫「這一秒」失利 「歸鸞」大尺度熱吻林允拚翻身

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新預告曝光張凌赫(左)與林允大尺度熱吻。(取材自微博)
最新預告曝光張凌赫(左)與林允大尺度熱吻。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

張凌赫前作《這一秒過火》評價失利後，寄望新古裝劇《歸鸞》翻身，劇中他與林允的亂世愛恨線及大尺度熱吻預告，引發網友高度關注。

大陸男星張凌赫搭檔王楚然主演的虐戀劇「這一秒過火」日前收官，雖然男女主角顏值與CP感受到討論，但劇情狗血、畫面質感及魔改原著引發批評，口碑不如預期，因此不少粉絲將希望寄託在張凌赫下一部古裝劇「歸鸞」。近日，最新預告曝光他與林允大尺度熱吻，兩人火花四射，加上角色從草根一路逆襲成亂世將軍，讓不少網友直呼期待值拉滿。

「歸鸞」改編自團子來襲同名小說，故事設定在大梁滅國後，林允飾演的「第一美人」溫瑜從貴女淪為落魄女子，為復仇踏上尋找未婚夫、借兵的道路，途中卻遭悍匪劫持，險些被賣入青樓，最後被張凌赫飾演的蕭厲所救。

蕭厲出身低微，原本只是底層地痞，卻在溫瑜出謀畫策下逐步崛起，從草莽人物一路成為手握兵權的亂世將軍，最終甚至登上帝位。兩人一路在戰亂與權謀中彼此扶持，感情也從相救、相知發展成剪不斷的愛恨糾葛。

最新預告中，張凌赫與林允的感情戲成為最大亮點。兩人重逢時，蕭厲已不再是當年的草根少年，而是軍功赫赫的將軍；面對溫瑜，他霸氣捏住對方下巴直接吻上，林允從最初掙扎到逐漸投入，兩人在鏡頭前激烈擁吻，強烈情緒與曖昧氛圍引發網友熱議，CP感被形容「甜翻」。

值得一提的是，張凌赫日前在直播中也主動提到新角色，表示「蕭厲該見面了」，如果有最新消息會盡快告訴大家，並喊話粉絲期待。此話一出，立即掀起網友催播熱潮。據悉，「歸鸞」已於5月18日官宣殺青，目前蕭厲在待播劇角色熱度榜上也名列前茅。

不少粉絲敲碗期待張凌赫下一部古裝劇「歸鸞」。(取材自微博)
不少粉絲敲碗期待張凌赫下一部古裝劇「歸鸞」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為他與王楚然主演的《這一秒過火》雖有顏值與CP感話題，卻被批劇情狗血、畫面質感不佳，還有魔改原著爭議，整體口碑未達預期。

  • 故事背景是大梁滅國後，林允飾演的溫瑜從貴女淪為落魄女子，為復仇尋夫借兵；張凌赫飾演的蕭厲則從底層地痞逆襲成亂世將軍，兩人共同捲入權謀與戰亂。

  • 預告中張凌赫飾演的蕭厲霸氣捏住林允下巴後直接熱吻，從掙扎到投入的情緒轉折很強烈，讓兩人火花與曖昧感被網友大讚，期待值明顯升高。

張凌赫

上一則

最終章「玩命關頭11」將拍 馮迪索讀劇本淚崩：硬漢也需要哭

下一則

MTV大獎入圍╱瑪丹娜11項最多 泰勒絲9項「再拿1座」破紀錄

延伸閱讀

張凌赫嘟嘴親王楚然 「這一秒過火」人夫魅力爆發

張凌赫嘟嘴親王楚然 「這一秒過火」人夫魅力爆發
救火「這一秒」？ 「逐玉」戰績亮眼卻藏5個月… 張凌赫工作室被罵翻

救火「這一秒」？ 「逐玉」戰績亮眼卻藏5個月… 張凌赫工作室被罵翻
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生

張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首