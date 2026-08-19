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章子怡230萬人民幣變3億 獲封「娛樂圈新晉投資女神」

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡獲封「娛樂圈新晉投資女神」。(取材自微博)
章子怡獲封「娛樂圈新晉投資女神」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

章子怡出售嬰童護膚品牌newpage一頁部分股權，4年前約230萬元投資如今變現約3.045億元，報酬率高達130倍，並持續保留部分股權與品牌角色。

大陸影后章子怡不只在大銀幕上展現精湛演技，在商業領域的精準眼光更關注。港股上市公司上美股份日前發布公告，旗下全資子公司擬以約3.045億元人民幣(約4500萬美元)，收購章子怡持有的嬰童護膚品牌「newpage一頁」母公司23%股權。據悉，章子怡4年前的原始投資僅約230萬元，此番轉手投資報酬率高達130倍。訊息傳出後迅速登頂熱搜，章子怡更被封為「娛樂圈新晉投資女神」。

2022年推出的「newpage一頁」，是由章子怡、育兒專家崔玉濤及科研團隊共同創立，主打嬰童功效型護膚。上美股份此前已是品牌股東，此次交易後，持股比率將進一步提高至80%，同時持續經營品牌。

有趣的是，這並不是章子怡「賣光走人」。交易完成後，她仍保留約6%股權，並繼續擔任品牌聯合創始人及代言人；此外，雙方協議也設有後續期權安排，章子怡未來仍有機會要求買方收購另外5%股權，最高對價可達5億元。

消息曝光後，全網沸騰，不少網友笑稱，「這才是真正的大女主劇本」、「演戲拍戲以外，還能把生意做得有聲有色」、「230萬元變3億元，這眼光我真的服」。也有人半開玩笑留言，「劇可以少演一點，投資課可以多開幾堂嗎」，但也有影迷直接喊話，「財富自由了，快回來拍戲吧」。

其實，章子怡近年並沒有把重心完全轉向商場，反而持續在影壇尋求突破。她主演的「醬園弄．懸案」以顛覆過往形象的演出受到關注，她受訪時也曾透露，希望未來能嘗試過往較少演出的愛情題材。除了幕前工作，章子怡也逐步往幕後發展，籌備首部自導自演長片「游過海岸一百米」。

從影壇影后到品牌創辦人，再到投資人，章子怡這次因一筆股權交易意外成為財經娛樂雙料焦點。

精華 FAQ

  • 她出售的是嬰童護膚品牌「newpage一頁」母公司23%股權，交易對象為上美股份旗下全資子公司，公告披露的收購金額約為3.045億元人民幣。

  • 章子怡當初原始投資約230萬元，4年後以約3.045億元出售部分股權，等於大約130倍回報，因此被外界封為「娛樂圈新晉投資女神」。

  • 會。交易後她仍保留約6%股權，並繼續擔任品牌聯合創始人及代言人；此外，協議還設有期權安排，未來她可能再出售另外5%股權。

章子怡

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