暗紅嫁衣＋詭異眼妝…虞書欣新劇變「鬼新娘」 新郎竟不是侯明昊
大陸女星虞書欣主演的仙俠新劇「念相思」近日曝光大婚戲分路透，只見她身穿暗紅嫁衣、頭戴滿是蝴蝶裝飾的華麗頭冠，臉上還以紅色眼妝暈染，在煙霧瀰漫的拍攝現場營造出詭譎氣氛。意外的是，畫面中的新郎並非男主角侯明昊，而是演員古子成，讓這場「大婚」成為網路熱議話題。
畫面中，虞書欣的造型與一般古裝劇喜氣洋洋的婚服大相逕庭。她穿著重工暗紅嫁衣，頭冠綴有藍色串珠與大量蝴蝶，兩側搭配醒目的紅色髮飾，再加上偏紅的下眼影，乍看之下既華麗又陰森。網友紛紛形容她像「鬼新娘」，質疑，「這是成親還是冥婚」。
而真正引起觀眾好奇的，是站在虞書欣身旁的新郎竟不是侯明昊。據悉，古子成在劇中飾演淳於臨，這場戲也讓網友開始猜測兩人角色之間的關係。
「念相思」改編自作家一度君華小說「神仙肉」，虞書欣飾演修行千年的河蚌精何盼，侯明昊則飾演清虛觀知觀容塵子。容塵子身為祿存星君轉世，因血肉對妖怪具有特殊吸引力，成為何盼接近的目標。原本何盼是為幫助淳於臨度劫，才設計取得容塵子的心頭血，沒想到兩人在相處過程中逐漸產生情感糾葛，之後更牽扯海皇宮與上古神獸之亂，隱藏的真相也一層層浮現。
「念相思」尚未播出，話題卻早已不少。先前外界曾傳出男主角侯明昊一度不願接演，後續更出現團隊磨合及停拍傳聞，讓劇集未播先受到關注。如今隨著片場路透接連曝光，相關話題愈炒愈熱。
她穿著重工暗紅嫁衣，頭戴大量蝴蝶裝飾的華麗頭冠，搭配紅色眼妝與煙霧場景，整體氛圍華麗又詭異，因此被網友形容像「鬼新娘」。 因為畫面中的新郎並不是男主角侯明昊，而是演員古子成。這讓外界開始猜測角色關係，也讓原本只是路透的大婚戲迅速成為討論焦點。 該劇改編自小說，角色設定本身有吸引力，加上先前傳出侯明昊接演爭議、團隊磨合與停拍消息，如今又有造型路透曝光，因此持續引發關注。
精華 FAQ
她穿著重工暗紅嫁衣，頭戴大量蝴蝶裝飾的華麗頭冠，搭配紅色眼妝與煙霧場景，整體氛圍華麗又詭異，因此被網友形容像「鬼新娘」。
因為畫面中的新郎並不是男主角侯明昊，而是演員古子成。這讓外界開始猜測角色關係，也讓原本只是路透的大婚戲迅速成為討論焦點。
該劇改編自小說，角色設定本身有吸引力，加上先前傳出侯明昊接演爭議、團隊磨合與停拍消息，如今又有造型路透曝光，因此持續引發關注。
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