我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳高中出爐 長島13校進紐約州前50名

新研究：紐約1家4口年收30萬 才過得舒適

暗紅嫁衣＋詭異眼妝…虞書欣新劇變「鬼新娘」 新郎竟不是侯明昊

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
虞書欣主演的「念相思」尚未播出，話題卻不少。(取材自微博)
虞書欣主演的「念相思」尚未播出，話題卻不少。(取材自微博)

大陸女星虞書欣主演的仙俠新劇「念相思」近日曝光大婚戲分路透，只見她身穿暗紅嫁衣、頭戴滿是蝴蝶裝飾的華麗頭冠，臉上還以紅色眼妝暈染，在煙霧瀰漫的拍攝現場營造出詭譎氣氛。意外的是，畫面中的新郎並非男主角侯明昊，而是演員古子成，讓這場「大婚」成為網路熱議話題。

畫面中，虞書欣的造型與一般古裝劇喜氣洋洋的婚服大相逕庭。她穿著重工暗紅嫁衣，頭冠綴有藍色串珠與大量蝴蝶，兩側搭配醒目的紅色髮飾，再加上偏紅的下眼影，乍看之下既華麗又陰森。網友紛紛形容她像「鬼新娘」，質疑，「這是成親還是冥婚」。

而真正引起觀眾好奇的，是站在虞書欣身旁的新郎竟不是侯明昊。據悉，古子成在劇中飾演淳於臨，這場戲也讓網友開始猜測兩人角色之間的關係。

「念相思」改編自作家一度君華小說「神仙肉」，虞書欣飾演修行千年的河蚌精何盼，侯明昊則飾演清虛觀知觀容塵子。容塵子身為祿存星君轉世，因血肉對妖怪具有特殊吸引力，成為何盼接近的目標。原本何盼是為幫助淳於臨度劫，才設計取得容塵子的心頭血，沒想到兩人在相處過程中逐漸產生情感糾葛，之後更牽扯海皇宮與上古神獸之亂，隱藏的真相也一層層浮現。

「念相思」尚未播出，話題卻早已不少。先前外界曾傳出男主角侯明昊一度不願接演，後續更出現團隊磨合及停拍傳聞，讓劇集未播先受到關注。如今隨著片場路透接連曝光，相關話題愈炒愈熱。

虞書欣(左)在仙俠新劇「念相思」中的一場大婚戲，氣氛詭譎。(取材自微博)
虞書欣(左)在仙俠新劇「念相思」中的一場大婚戲，氣氛詭譎。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她穿著重工暗紅嫁衣，頭戴大量蝴蝶裝飾的華麗頭冠，搭配紅色眼妝與煙霧場景，整體氛圍華麗又詭異，因此被網友形容像「鬼新娘」。

  • 因為畫面中的新郎並不是男主角侯明昊，而是演員古子成。這讓外界開始猜測角色關係，也讓原本只是路透的大婚戲迅速成為討論焦點。

  • 該劇改編自小說，角色設定本身有吸引力，加上先前傳出侯明昊接演爭議、團隊磨合與停拍消息，如今又有造型路透曝光，因此持續引發關注。

虞書欣

上一則

章子怡230萬人民幣變3億 獲封「娛樂圈新晉投資女神」

下一則

高定是工作、平價是生活…劉亦菲穿「百元有找」防曬衣引熱議

延伸閱讀

虞書欣、侯明昊不和撕破臉？「念相思」爆停拍換男主

虞書欣、侯明昊不和撕破臉？「念相思」爆停拍換男主
侯明昊身體探出車外被警約談 疑女星粉絲報復性舉報

侯明昊身體探出車外被警約談 疑女星粉絲報復性舉報
網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合
「浣碧」戀愛了 「甄嬛傳」惡女認愛圈外男友 昔痛恨角色內幕曝光

「浣碧」戀愛了 「甄嬛傳」惡女認愛圈外男友 昔痛恨角色內幕曝光

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首
7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤