暗紅嫁衣＋詭異眼妝…虞書欣新劇變「鬼新娘」 新郎竟不是侯明昊

虞書欣主演的「念相思」尚未播出，話題卻不少。(取材自微博)

大陸女星虞書欣 主演的仙俠新劇「念相思」近日曝光大婚戲分路透，只見她身穿暗紅嫁衣、頭戴滿是蝴蝶裝飾的華麗頭冠，臉上還以紅色眼妝暈染，在煙霧瀰漫的拍攝現場營造出詭譎氣氛。意外的是，畫面中的新郎並非男主角侯明昊，而是演員古子成，讓這場「大婚」成為網路熱議話題。

畫面中，虞書欣的造型與一般古裝劇喜氣洋洋的婚服大相逕庭。她穿著重工暗紅嫁衣，頭冠綴有藍色串珠與大量蝴蝶，兩側搭配醒目的紅色髮飾，再加上偏紅的下眼影，乍看之下既華麗又陰森。網友紛紛形容她像「鬼新娘」，質疑，「這是成親還是冥婚」。

而真正引起觀眾好奇的，是站在虞書欣身旁的新郎竟不是侯明昊。據悉，古子成在劇中飾演淳於臨，這場戲也讓網友開始猜測兩人角色之間的關係。

「念相思」改編自作家一度君華小說「神仙肉」，虞書欣飾演修行千年的河蚌精何盼，侯明昊則飾演清虛觀知觀容塵子。容塵子身為祿存星君轉世，因血肉對妖怪具有特殊吸引力，成為何盼接近的目標。原本何盼是為幫助淳於臨度劫，才設計取得容塵子的心頭血，沒想到兩人在相處過程中逐漸產生情感糾葛，之後更牽扯海皇宮與上古神獸之亂，隱藏的真相也一層層浮現。

「念相思」尚未播出，話題卻早已不少。先前外界曾傳出男主角侯明昊一度不願接演，後續更出現團隊磨合及停拍傳聞，讓劇集未播先受到關注。如今隨著片場路透接連曝光，相關話題愈炒愈熱。

虞書欣(左)在仙俠新劇「念相思」中的一場大婚戲，氣氛詭譎。(取材自微博)