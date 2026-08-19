高定是工作、平價是生活…劉亦菲穿「百元有找」防曬衣引熱議

劉亦菲身上的這件防曬衣僅售79.8元人民幣。(取材自微博)

大陸女星劉亦菲 近日全素顏低調現身成都機場，準備出席品牌活動。一身休閒裝扮中，她身上一件僅售79.8元人民幣的國貨防曬衣格外引人注目，與手提的數萬元精品包形成鮮明對比。「高定是工作、平價是生活」的鬆弛感穿搭迅速登上熱搜，引發廣大討論。

身為多個頂級奢華品牌代言人的劉亦菲，這次的穿搭呈現出極強烈的反差感。路透畫面顯示，她當天除了身穿百元有找的國貨防曬衣與黑色微喇長褲外，身上隨手搭挎的卻是價值數萬元的路易威登包款。頂級奢品與平價國貨的奇妙碰撞，不僅毫無違和感，更將她自然鬆弛的氣場展露無遺。

事實上，這並非劉亦菲第一次在私下場合身穿平價國貨。早在今年7月，她就曾多次被拍到或主動分享身穿同品牌防曬服的素顏隨拍，無論是香港 街頭遊玩還是私下喝咖啡，她都顯得大方自在、毫無偶像包袱。不少網友對此讚不絕口，紛紛留言道，「高定是工作場合，防曬衣才是日常生活」、「真正的氣質從不靠品牌標籤堆砌」。

除了穿搭引發話題，劉亦菲當天的暖心舉動也獲得一片好評。在機場等候電梯時，她注意到身邊有小朋友經過，第一時間提示隨行保鏢「往旁邊走走」，貼心細節讓不少網友大讚「人美心善」。而隨著熱搜發酵，該款79.8元的平價防曬衣迅速迎來搶購潮，線上多個尺寸已斷貨。

劉亦菲手握多個奢華品牌代言。(取材自微博)