「浣碧」戀愛了 「甄嬛傳」惡女認愛圈外男友 昔痛恨角色內幕曝光

「甄嬛傳」扮浣碧走紅。(取材自微博)

曾在中國戲劇「後宮甄嬛傳 」飾演「浣碧」的藍盈瑩，近日登上易立競主持的訪談節目「言外之易」第3期，首度正面回應感情狀態，大方認了「戀愛當中」，並透露對方是「圈外人」，兩人交往時間「沒有很長」。

藍盈瑩此次認愛態度相當大方，不過對於圈外男友的身分，她選擇低調保護，沒有曝光對方姓名、職業等私人資訊，也不希望素人的生活受到外界打擾。

事實上，藍盈瑩的戀情早有跡可循。2025年11月，她曾被拍到與一名男子現身劇院，兩人在角落一起吃蛋糕，互動十分親密，男方還貼心替她拂去嘴角奶油，當時便引發戀愛揣測。如今藍盈瑩親口承認「戀愛當中」，也等於證實先前的感情傳聞。

藍盈瑩現在長這樣。(取材自微博)

除了認愛消息受到關注，藍盈瑩也在節目中回憶當年演出「後宮甄嬛傳」的經歷。她坦言，剛開始接演「浣碧」時，受到原生家庭「直來直往」的教育影響，當時看待事情比較「非黑即白」，因此很難接受這個角色複雜的個性與行為，甚至直言：「我很討厭浣碧。」

不過，為了把「浣碧」演好，藍盈瑩也投入大量心力揣摩人物。當時還是新人的她，戲份多以「全景」鏡頭為主，她主動找導演鄭曉龍分析「浣碧」的內心情緒，認為角色其實非常抗拒「被忽略」，因此努力替自己爭取能夠呈現情緒的「近景」鏡頭。

而「浣碧」的外型也曾引發討論。為了符合角色身世坎坷、內心苦澀的設定，藍盈瑩拍戲時特意將嘴角往下拉，刻意維持「苦相」，沒想到播出後卻被部分觀眾戲稱為「苦瓜臉」，甚至因此引發外界對她是否「整容」的質疑。

劇中「浣碧」撞棺殉情的重頭戲，更是藍盈瑩印象深刻的一場戲。她透露，當時拍攝現場受到干擾，自己一度「哭不出來」，最後只能靠想像「母親躺在棺材裡」的畫面，讓自己真正進入悲傷情緒，才順利完成這場戲。

多年過去，藍盈瑩如今重新回頭看「浣碧」這個角色，也逐漸理解人物背後的複雜情感。當年從「很討厭浣碧」，到如今能夠理解她的選擇，這段「後宮甄嬛傳」的演藝經歷，也成為她演藝生涯的重要一頁。

藍盈瑩（右）很適合聊「被討厭的勇氣」。(取材自微博)