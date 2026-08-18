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章子怡47歲素顏上健身房被拍 網讚「天生擁有電影臉」

記者廖福生／即時報導
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章子怡素顏狀態曝光。(取材自小紅書)
章子怡素顏狀態曝光。(取材自小紅書)

金馬影后章子怡近來趁著暑假放慢工作腳步，將生活重心放在家庭，陪伴一對兒女享受難得的親子時光。繼日前被網友巧遇現身北京高級飯店泳池，陪孩子玩水後，近日又有網友在健身房捕捉到她的身影，47歲素顏模樣意外曝光。

過去亮相時總少不了華服與精緻妝容，這次章子怡難得以最自然的私下狀態現身，只見她戴著黑色運動頭帶，穿著黑色運動上衣搭配短褲，素顏置身於擺滿重訓器材的健身房，與鎂光燈下的模樣截然不同，也因此引發網友討論。

從曝光的照片可見，章子怡當時並未進行激烈運動，反而雙膝跪在地上，低頭專注滑著手機，神情相當認真，甚至被網友形容看起來有些嚴肅。沒有刻意擺拍，也沒有明星光環加持，這樣難得一見的生活化畫面反而成為討論焦點。

其中最受到關注的，仍是章子怡多年來維持的身材。身為兩個孩子的媽媽，她的身形依舊相當纖細，手腳線條也維持得十分俐落，沒有明顯鬆垮跡象，讓不少網友感嘆女明星背後的自律果然不是沒有原因。

即使完全卸下妝容，章子怡的五官輪廓依舊十分鮮明，招牌氣質也沒有消失，有網友直呼她天生擁有一張「電影臉」，即使只是日常隨手拍攝，仍然具有很高的辨識度。

不過，照片曝光後網友評價也出現不同聲音，有人認為章子怡不刻意遮掩歲月痕跡，以自然狀態示人反而更加真實，也有人認為少了妝容與修圖加持後，47歲的歲月痕跡確實比過去明顯，認為褪去明星包裝後，其實與一般同齡女性並沒有太大差距。

章子怡在健身房被直擊。(取材自小紅書)
章子怡在健身房被直擊。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 她近日被網友在北京的健身房捕捉到身影，當時是素顏現身，戴著黑色運動頭帶，穿著黑色運動上衣與短褲，展現相當生活化的私下模樣。

  • 網友最關注的是她維持得很好的身材與立體五官。即使沒有妝容加持，她的臉部輪廓仍很鮮明，因此有人稱她天生就擁有一張電影臉。

  • 部分網友認為她不刻意遮掩歲月痕跡，真實自然反而更有魅力；也有人覺得少了妝容與修圖後，47歲的狀態確實更接近一般同齡女性。

章子怡 健身房

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