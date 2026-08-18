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1顆心臟3個祕密…「數到三」命運謎局 惠英紅飆演技

娛樂新聞組／綜合報導
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惠英紅飾演一名被喪子之痛困住的母親，相當考驗演技。(取材自微博)
惠英紅飾演一名被喪子之痛困住的母親，相當考驗演技。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《數到三》定檔上映，並將於22日在北京舉辦唱聊會。
  • 重點二：惠英紅飾演喪子母親，追查兒子心臟移植後的離奇祕密。
  • 重點三：影片以一顆心臟串起兩個孩子，懸疑與親情交織成局。

由孫琳執導的電影「數到三」官宣上映日期的同時，並公布將於22日在北京舉辦「敢重來 趁現在」唱聊會。該片由惠英紅、張宥浩主演，以「一顆心臟、兩個孩子、三個祕密」為故事核心，將親情、失去與懸疑交織在一起，揭開一場牽動多人命運的謎局。

揚子晚報報導，片名「數到三」看似簡單，卻是許多人共同的成長記憶，從小時候被催著「數到三，快去做作業」，到課堂上的「數到三，全體安靜」，再到賽場起跑前的倒數，這句話也象徵人生某個時刻重新選擇、重新出發的契機。電影則將「數到三」化為貫穿全片的情感暗號：面對失去與祕密，有人選擇停留在過去，也有人決定給自己一次重新開始的機會。

故事主角戰玉梅由惠英紅飾演，她因失去兒子何一帆陷入深深的喪子之痛，始終無法放下過往。意外之中，她遇見陌生少年余景陽，卻驚覺兒子何一帆的心臟竟移植到余景陽體內，仍在另一個少年胸口跳動。一個是失去摯愛的母親，一個是因移植心臟獲得新生的少年，兩個原本毫無交集的人，從此被一顆心臟緊緊綁在一起。

隨著戰玉梅循著線索追查，故事並沒有逐漸明朗，反而疑雲越來越多。預告中，門把手上的空洞、一閃而過的車影、遭到調換的藥物等細節陸續出現，潘斌龍、李健、蘭西雅飾演的角色也接連捲入，讓「一顆心臟」背後的祕密逐步擴大。

惠英紅此次挑戰一名被喪子之痛困住的母親，從堅韌到執著，再到愛得過深的複雜情緒，成為角色最大看點。張宥浩則飾演外表陽光、內心卻背負沉重祕密的余景陽，在命運漩渦中展現少年特有的倔強與掙扎。

電影最令人好奇的，仍是親情背後愛恨交纏的情緒。預告中，何一帆一句「我有多愛你，就有多恨你」，將母子之間難以言說的情感推向高點；當死亡與新生同時繫在一顆心臟上，「愛」究竟是答案還是另一個謎，也成為影片最大懸念。

精華 FAQ

  • 因為故事核心圍繞一顆心臟的移植秘密展開，喪子母親、獲得新生的少年，以及其他相關角色都被捲入其中，讓親情、失去與懸疑彼此交纏。

  • 她飾演戰玉梅，一位因失去兒子而深陷喪子之痛的母親。角色最大的衝突，是無法放下過往，又在追查真相時越陷越深，情緒從堅韌走向執著。

  • 預告中出現門把手空洞、車影掠過、藥物被調換等細節，潘斌龍、李健、蘭西雅等角色也接連捲入，顯示一顆心臟背後還藏著更大的秘密。

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