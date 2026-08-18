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王俊凱嗓子沙啞仍全程真唱 「嘴瓢」意外成焦點

娛樂新聞組／綜合報導
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王俊凱就算喉嚨明顯不適，仍堅持全程真唱、唱跳。(取材自微博)
王俊凱就算喉嚨明顯不適，仍堅持全程真唱、唱跳。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王俊凱廣州巡演謝幕時口誤，將巡演名與單曲混稱成焦點。
  • 重點二：他雖嗓音沙啞且身體不適，仍全程真唱完成唱跳互動。
  • 重點三：粉絲與工作室以幽默回應，外界也關注其影視發展突破。

以男團TFBOYS出道的大陸男星王俊凱近日舉辦「當潮汐漫溢」巡演，廣州站演出時，他的健康狀況與一段可愛「嘴瓢」意外成為焦點。當晚，頂著亮眼粉髮登台的王俊凱，在謝幕時向歌迷道謝，卻一時將巡演名稱與個人單曲混在一起，脫口而出「謝謝大家來到『當無聲潮汐』」。話一出口，他立刻發現不對，笑著連忙改口，讓謝幕瞬間變成歡笑現場。

不少歌迷趁機玩梗，喊話「講錯一次罰加開一場」、「這是給廣州加場找藉口」，甚至掀起一波「催加場」熱潮。演出結束後，王俊凱也在微博輕鬆回應，「今天的潮汐先到這裡，已到酒店準備躺下進入幻夢了」，以幽默態度化解口誤，也讓粉絲感受到他的自然與親和。

相比嘴瓢，王俊凱當晚的身體狀況亦受到粉絲關注。從開場說話時，他的嗓音便帶著些許沙啞，演唱過程中也數度偏過頭或背對觀眾，迅速壓下咳嗽。不過即使喉嚨明顯不適，他仍堅持全程真唱、唱跳、互動等環節照常完成，整場演出沒有出現明顯失誤。

據悉，王俊凱此前錄製「中餐廳10」時就曾被提及喉嚨疼痛、咳嗽等不適，加上廣州近期高溫潮濕，巡演又連開兩場，高強度工作可能讓嗓音更加疲憊。不過演出結束後，他主動發文報平安，表示自己已回到酒店準備休息，工作室也同步發文向粉絲送上溫和問候。

其實，王俊凱近年在影視發展同樣受到關注。他主演顧長衛執導、搭檔葛優的電影「刺蝟」，挑戰內向且帶有口吃特質的少年「周正」，演技獲得不少肯定。他被看好正逐步撕下單一「流量歌手」標籤，在音樂與影視領域持續尋求突破。

精華 FAQ

  • 他在謝幕時將巡演名稱與個人單曲混在一起，說成「當無聲潮汐」，當場發現後立刻笑著改口，形成可愛又意外的舞台插曲。

  • 他開場說話就帶著沙啞嗓音，演唱時也多次偏頭或背對觀眾壓下咳嗽，但仍堅持全程真唱，唱跳與互動都順利完成。

  • 粉絲趁勢玩梗催加場，甚至喊話要他講錯就罰開一場；王俊凱則在微博輕鬆表示已回酒店休息，用幽默化解口誤。

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