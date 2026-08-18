前一段戀情轟轟烈烈… 藍盈瑩分手曹駿近7年 認戀圈外人

藍盈瑩大方承認自己和圈外人「戀愛當中」。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 藍盈瑩在訪談節目中首度公開認戀，證實另一半是圈外人。

藍盈瑩在訪談節目中首度公開認戀，證實另一半是圈外人。 重點二： 她透露新戀情開始不久，並強調相處要有邊界與清晰觀念。

她透露新戀情開始不久，並強調相處要有邊界與清晰觀念。 重點三：外界也回想她與曹駿過去的模範情侶往事與分手經過。

憑藉宮鬥劇「後宮甄嬛傳 」「浣碧」一角深植人心的36歲大陸女星藍盈瑩，在與童星出身的曹駿分手近七年後，近日在訪談節目「言外之易」中大方宣布戀情，首度親口證實另一半為圈外人士，相關話題迅速登上熱搜。

節目中，面對主持人犀利追問，藍盈瑩毫不避諱坦言，「戀愛當中，圈外人」。她透露兩人交往時間其實「沒有很久」，目前正處於感情初期。事實上，早在2025年11月，她就曾被拍到與一名神祕男子在劇院角落甜蜜共吃一份蛋糕，如今這番言論無疑是正面證實了緋聞。

談及相處之道，藍盈瑩展現出極具個人特色的「清醒戀愛觀」，強調兩人雖然親密但保有清晰邊界，甚至透露自己談戀愛有個原則是「先見對方家人」，希望透過觀察對方的家庭互動模式，來評估彼此是否真正適合走下去。

這段新戀情的曝光，也讓不少網友想起她與曹駿那段轟轟烈烈的戀情。2016年，兩人因合作電視劇相識，隨後展開戀愛，並以「遲到小姐」與「守時先生」浪漫相稱，頻繁在社群曬出一起健身、彈烏克麗麗的正能量日常，被譽為演藝圈的「模範情侶」。可惜這段感情在三年後因工作繁忙畫下句點。如今藍盈瑩再度收穫幸福，不少粉絲也紛紛送上祝福，大讚她對感情坦然大方的成熟態度。

近年，藍盈瑩在事業上除了參演「精英律師」、「玫瑰的故事」等多部話題大劇，亦曾在演技真人秀「演員的誕生」展現精湛演技勇奪亞軍，並於熱門綜藝「乘風破浪的姐姐」中憑藉極致自律與強大野心撕下標籤、成功圈粉無數。