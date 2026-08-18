為張啟山10年不接軍裝戲… 陳偉霆回歸「九門」 片酬引關注
AI重點
文章重點整理：
港星陳偉霆去年憑「許我耀眼」再度受到矚目，身價也被外界看漲。如今他主演的懸疑劇「九門」掀起話題，近日網路流出劇中演員片酬表，傳出陳偉霆以約1200萬元（人民幣，下同，約177.95萬美元）居冠，曾舜晞約800萬元緊追其後，陳瑤、徐正溪則約450萬元。雖然相關數字尚未獲劇組證實，卻意外引發外界對演員身價與角色分量的討論。
「九門」延續「老九門」世界觀，陳偉霆再度披上軍裝飾演張啟山「張大佛爺」，也是前作主要演員中重要的回歸角色。劇情從「401部隊離奇失蹤」展開，127名精銳士兵突然集體消失，張啟山為追查真相，與曾舜晞飾演的吳老狗、陳瑤飾演的霍仙姑等人攜手調查，逐漸揭開隱藏其中的祕密。
網傳片酬中，陳偉霆約1200萬元最高，曾舜晞約800萬元；陳瑤、徐正溪各約450萬元，李乃文、王勁松則傳出約400萬元。其他演員差距則相當明顯，王奕婷、釋小龍約100萬元上下，葉祖新更被傳僅約30萬元。不過，這些數字目前都未獲劇組正式證實。
比起片酬，近期引發熱議的是陳偉霆對張啟山這個角色的「十年守護」。話題「陳偉霆為九門十年不接軍裝戲」登上熱搜，他在劇宣訪問中透露，自2016年「老九門」播出後，十年間曾婉拒其他軍裝題材劇本。
原因並非沒有戲拍，而是他認為張啟山的軍裝承載著角色的風骨與責任，不希望自己在其他作品中再次穿上類似軍裝，消耗觀眾對「張大佛爺」的專屬記憶，希望這個形象在大家心中始終只屬於張啟山。
為了等待角色回歸，陳偉霆也長期維持身材，拍攝「九門」前進行增重、減脂訓練，據悉體脂率維持約12%，劇中高難度動作戲也盡量親自完成。這份長達10年的「角色契約」讓不少觀眾感動，認為他對經典角色的珍惜相當難得。
他在《九門》中再度飾演張啟山「張大佛爺」，網傳片酬約1200萬元人民幣，居演員榜首。不過這組數字尚未獲劇組正式證實，僅引發外界對身價與角色分量的討論。 傳聞中陳偉霆約1200萬元最高，曾舜晞約800萬元緊追其後，陳瑤、徐正溪約450萬元，李乃文與王勁松約400萬元，其他演員則差距更大，部分僅約100萬元上下，葉祖新更傳僅約30萬元。 他表示自2016年《老九門》播出後，為了保留張啟山軍裝的專屬記憶，曾婉拒其他軍裝題材劇本，不希望觀眾對「張大佛爺」的印象被消耗，因此長期維持身材，等待角色正式回歸。
精華 FAQ
他在《九門》中再度飾演張啟山「張大佛爺」，網傳片酬約1200萬元人民幣，居演員榜首。不過這組數字尚未獲劇組正式證實，僅引發外界對身價與角色分量的討論。
傳聞中陳偉霆約1200萬元最高，曾舜晞約800萬元緊追其後，陳瑤、徐正溪約450萬元，李乃文與王勁松約400萬元，其他演員則差距更大，部分僅約100萬元上下，葉祖新更傳僅約30萬元。
他表示自2016年《老九門》播出後，為了保留張啟山軍裝的專屬記憶，曾婉拒其他軍裝題材劇本，不希望觀眾對「張大佛爺」的印象被消耗，因此長期維持身材，等待角色正式回歸。
上一則