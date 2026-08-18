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「一場戲也去」 72歲老戲骨李雪健 雙耳失聰仍不退場

娛樂新聞組／綜合報導
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老戲骨李雪健就算雙耳失聰，仍未打算離開最熱愛的表演舞台。(中新社資料照片)
老戲骨李雪健就算雙耳失聰，仍未打算離開最熱愛的表演舞台。(中新社資料照片)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：72歲李雪健雙耳失聰，仍堅持留在表演舞台。
  • 重點二：他將接戲標準改為有意義即可，哪怕只演一場。
  • 重點三：罹癌與手術後靠背台詞、看口型完成對手戲。

大陸資深演員李雪健今年迎來從影第49年，儘管歷經抗癌、手術及長期後遺症，如今更已雙耳失聰，仍未打算離開最熱愛的表演舞台。人民日報近日刊出專訪，披露李雪健近況，他坦言過去曾許下「每年拍一部戲」願望，如今標準已改成「只要是有意義的戲，哪怕只有一場，只要看上我，我就去」，更笑稱自己要「當好綠葉」，一句話道盡這位老戲骨對演員身分的珍惜。

今年72歲的李雪健，從1977年踏入演藝圈至今，先後塑造李大釗、焦裕祿、宋大成、趙樹理、楊善洲、魯迅等眾多角色，作品橫跨電影、電視劇與舞台劇。對他而言，演戲並非單純工作，而是用生命理解另一個人的人生，因此即使身體狀況大不如前，他仍沒有停下腳步。

李雪健26年前罹患癌症，接受治療後留下長期後遺症，化療造成唾液腺受損，聲帶與聽力也受到影響。8年前他再度接受手術，如今雙耳已完全聽不見，日常溝通必須依靠語音轉寫器或手機應用程式。不過，失去聽力並沒有讓他放棄表演，反而迫使他摸索新的演戲方式。

他透露，現在拍對手戲時，必須事先把對方台詞全部背下來，正式演出時則透過觀察對方口型掌握節奏，「真聽、真看、真感受」，再根據對手的表演即時作出反應，對演員而言是更大的考驗。拍攝「流浪地球3」時，劇組甚至在他的手腕綁上控制器，由副導演在適當時機按下提示，讓他知道何時輪到自己說台詞。

即使如此，李雪健依然把每一次演出視為難得的學習機會。採訪時他拿出幾張照片，其中包括與「七一勳章」獲得者崔道植的合影。李雪健曾在電影中飾演老年崔道植，對他而言，能夠詮釋這個人物是一次珍貴的學習。2025年11月電影殺青時，他還與劇組及執勤民警在天安門附近合影，當時年過70的他仍穿著單薄戲服，卻笑說「心裡熱乎」。

談到演員這份工作，李雪健始終把「珍惜」掛在心上。他認為，角色不只是故事中的人物，也是演員與觀眾交流的窗口。從焦裕祿到魯迅，他讓不同角色在銀幕上真正「活」起來。作家馮驥才曾評價，李雪健每演一個人，這個世界就多了一個「人」。

如今面對身體限制，李雪健仍沒有停下來的打算。他說：「能吃上演員這碗飯不容易，我很珍惜演員這個職業。」一番發言引起網友盛讚。

精華 FAQ

  • 他認為演戲是自己最熱愛、也最珍惜的職業，能吃上這碗飯不容易，因此即使身體狀況大不如前，仍希望只要有意義的戲就繼續演下去。

  • 他過去曾希望自己每年拍1部戲，如今則改成只要角色有意義，哪怕只有1場戲、只要劇組看得上他，他就願意去演，態度更務實也更珍惜。

  • 李雪健會事先背熟對手台詞，正式拍攝時靠觀察口型掌握節奏，再以真聽、真看、真感受回應；拍《流浪地球3》時，劇組還在他手腕綁控制器提醒台詞。

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