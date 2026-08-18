張凌赫「這一秒」狗血挨轟 新劇「歸鸞」熱吻林允拚翻身…全網炸鍋

不少粉絲敲碗期待張凌赫下一部古裝劇「歸鸞」。(取材自微博)

大陸男星張凌赫 搭檔王楚然主演的虐戀劇「這一秒過火」日前收官，雖然男女主角顏值與CP感受到討論，但劇情狗血、畫面質感及魔改原著引發批評，口碑不如預期，因此不少粉絲將希望寄託在張凌赫下一部古裝劇「歸鸞」。近日，最新預告曝光他與林允大尺度熱吻，兩人火花四射，加上角色從草根一路逆襲成亂世將軍，讓不少網友直呼期待值拉滿。

「歸鸞」改編自團子來襲同名小說，故事設定在大梁滅國後，林允飾演的「第一美人」溫瑜從貴女淪為落魄女子，為復仇踏上尋找未婚夫、借兵的道路，途中卻遭悍匪劫持，險些被賣入青樓，最後被張凌赫飾演的蕭厲所救。

蕭厲出身低微，原本只是底層地痞，卻在溫瑜出謀劃策下逐步崛起，從草莽人物一路成為手握兵權的亂世將軍，最終甚至登上帝位。兩人一路在戰亂與權謀中彼此扶持，感情也從相救、相知發展成剪不斷的愛恨糾葛。

最新預告中，張凌赫與林允的感情戲成為最大亮點。兩人重逢時，蕭厲已不再是當年的草根少年，而是軍功赫赫的將軍；面對溫瑜，他霸氣捏住對方下巴直接吻上，林允從最初掙扎到逐漸投入，兩人在鏡頭前激烈擁吻，強烈情緒與曖昧氛圍引發網友熱議，CP感被形容「甜翻」。

值得一提的是，張凌赫日前在直播中也主動提到新角色，表示「蕭厲該見面了」，如果有最新消息會盡快告訴大家，並喊話粉絲期待。此話一出，立即掀起網友催播熱潮。據悉，「歸鸞」已於5月18日官宣殺青，目前蕭厲在待播劇角色熱度榜上也名列前茅。

「這一秒過火」雖然留下口碑爭議，卻也替張凌赫累積話題。如今「歸鸞」預告接連釋出，從服化道、實景質感到張凌赫與林允的CP火花都受到關注，能否靠這部新作扳回一城，值得觀察。

最新預告曝光張凌赫與林允大尺度熱吻。(取材自微博)