我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經紀隱藏房源？FARE Act上路1年 紐約租客看房卻要另付數千元

曼達尼說中文太標準遭質疑「AI做的」 市府團隊反駁

早就認識？楊洋、 王鶴棣試香成喜劇現場 網喊兩人合作

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊洋(右)、王鶴棣兩位男神罕見同框。(取材自微博)
楊洋(右)、王鶴棣兩位男神罕見同框。(取材自微博)

時尚品牌的試香環節，通常給人優雅、精緻的印象，但當楊洋、王鶴棣這兩位「頂級男神」碰在一起，畫風卻瞬間走偏。近日，兩人共同出席品牌活動時，因一段「直男式試香」的搞笑互動火爆全網，話題「王鶴棣楊洋直男出手沒輕沒重的」迅速登上熱搜榜首，引發全網熱烈討論。

活動當天，楊洋身穿灰西裝配金絲眼鏡，盡顯貴氣優雅；王鶴棣則以黑襯衫配白西褲亮相，氣場十足。然而到了新品香水展示環節，氣氛卻急轉直下。當楊洋舉起香水瓶表示自己使用了新款時，王鶴棣竟直接歪頭湊近他的脖子處「貼身試聞」，讓不少網友打趣笑稱，「還以為要親上去，原來只是直男式試香」。

除了湊近試聞的動作笑翻眾人，兩人的「用法」更被形容為毫無手法、全是力道。王鶴棣大手握著精緻香水瓶的模樣被網友虧「像在拿打火機或滅火器」，按壓噴頭毫不手軟，甚至噴自己衣領時還順手將香水霧氣往楊洋的方向揚去，逼得楊洋笑罵「你故意的」。看到王鶴棣的豪放操作，身旁原本文質彬彬的楊洋似乎也被帶偏，跟著用力按了幾下噴頭。

這段充滿反差萌的互動讓粉絲直呼過癮，更讓人想起兩人早在2020年綜藝節目「元氣滿滿的哥哥」中就已結下深厚友誼。如今老友重聚，少了客套的品牌營業感，多了一份自然鬆弛的互動。網友紛紛留言表示：「兩張建模臉硬是用直男操作扛住了喜劇感」、「香水只是藉口，熟才是底細」、「求製片人快給這兩位遞劇本吧」。

精華 FAQ

  • 兩人在品牌試香環節展現出和精緻形象反差極大的互動，像是貼近聞香、用力按壓噴頭等畫面十分搞笑，讓相關話題迅速登上熱搜並引發全網討論。

  • 他不但直接湊近楊洋脖子試聞，操作香水瓶時也被形容像拿打火機或滅火器，噴香時還把霧氣往對方方向帶，整體呈現出很有力道的直男式風格。

  • 因為兩人互動自然、反差感強，又都曾在2020年綜藝中建立交情，讓粉絲覺得他們同框很有火花，因此紛紛喊話製作方快安排合作劇本。

王鶴棣

上一則

BLACKPINK 10周年紀念活動被罵翻 Jennie發聲道歉了

下一則

張凌赫「這一秒」狗血挨轟 新劇「歸鸞」熱吻林允拚翻身…全網炸鍋

延伸閱讀

拚完人氣拚演技… 楊洋、張凌赫再對決 還會大逆轉嗎？

拚完人氣拚演技… 楊洋、張凌赫再對決 還會大逆轉嗎？
「肖奈大神忘不掉」 34歲楊洋將演校草 習題冊提前劇透

「肖奈大神忘不掉」 34歲楊洋將演校草 習題冊提前劇透
離婚早有跡象？昔日節目互虧翻出 楊銘威醉話一語成讖

離婚早有跡象？昔日節目互虧翻出 楊銘威醉話一語成讖
王楚然「一看手機天又塌了」…7歲跳新疆舞影片被挖 網笑：社死沒終點

王楚然「一看手機天又塌了」…7歲跳新疆舞影片被挖 網笑：社死沒終點

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」