溫崢嶸「花開錦繡」犀利眼神夢回「許我耀眼」 網讚「打假專家」
由丁禹兮、鄧恩熙主演的中國古裝新劇「花開錦繡」自開播後熱度持續攀升，除了兩位主演，資深演員溫崢嶸飾演的「俞夫人」也成為觀眾熱議焦點。她在劇中一場幾乎識破丁禹兮假身分的對手戲，憑藉犀利眼神、沉穩問話與極具壓迫感的氣場，讓不少觀眾瞬間想起她去年在「許我耀眼」中飾演趙露思婆婆「于嵐」，兩個角色雖身處不同時代，卻同樣擁有一眼看穿他人心思的本事，甚至被戲稱為「打假專家」。
「花開錦繡」中，俞夫人是俞閣老的正房誥命夫人，掌管偌大的俞家後院。她表面溫婉端莊，實際上卻心思縝密、處事果決，極力維護家族利益。劇中，丁禹兮飾演的趙凌假扮巡鹽御史之子到傅家設局，卻被俞夫人看似閒聊般層層追問，甚至故意指出趙凌「已娶妻生子」，與他此前所言產生矛盾。趙凌急忙圓謊，俞夫人卻只是端起茶杯，沒有揭穿也沒有追問，壓迫感強烈。
這場戲讓觀眾直呼「眼神全是戲」，也再次展現溫崢嶸處理細節的功力。對比去年「許我耀眼」中的豪門婆婆于嵐，她同樣不是靠大吼大叫製造威壓，而是用語氣、停頓和表情慢慢逼近趙露思飾演的許妍，企圖揭開假千金面目，堪稱「溫柔刀」高手。
從「許我耀眼」的豪門婆婆，到「花開錦繡」的世家主母，溫崢嶸再次證明實力派演員不需要大量戲分，也能靠細膩表演牢牢抓住觀眾目光。尤其俞夫人與趙凌的對手戲播出後，網友紛紛留言「溫崢嶸太會演了」、「她一個眼神就知道事情不簡單」，更有人笑稱「這才是真正的宅鬥高手」。
她飾演俞閣老的正房誥命夫人俞夫人，掌管俞家後院，表面端莊、內裡精明。因一場幾乎識破丁禹兮假身分的戲，她靠眼神與氣場搶走觀眾目光。 她先以閒聊方式層層追問，再故意指出趙凌已娶妻生子，與先前說法出現矛盾。面對對方急忙圓謊，她只端茶不揭穿，反而讓壓迫感更強。 兩個角色都不是靠大吼大叫製造威嚴，而是用語氣、停頓與表情慢慢逼近對方真相，展現一眼看穿人心的能力，因此被網友戲稱為「打假專家」。
精華 FAQ
她飾演俞閣老的正房誥命夫人俞夫人，掌管俞家後院，表面端莊、內裡精明。因一場幾乎識破丁禹兮假身分的戲，她靠眼神與氣場搶走觀眾目光。
她先以閒聊方式層層追問，再故意指出趙凌已娶妻生子，與先前說法出現矛盾。面對對方急忙圓謊，她只端茶不揭穿，反而讓壓迫感更強。
兩個角色都不是靠大吼大叫製造威嚴，而是用語氣、停頓與表情慢慢逼近對方真相，展現一眼看穿人心的能力，因此被網友戲稱為「打假專家」。
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