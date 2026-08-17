「披荊斬棘2026」初舞台 小沈陽排名登頂 曹駿人氣「倒掛」成話題

「披荊斬棘2026」初舞台，喜劇演員出身的小沈陽登上榜首。(取材自微博)

「披荊斬棘2026」初舞台日前迎來全開麥直播競演，喜劇演員出身的小沈陽以經典曲目「我只是個傳說」狂攬829票登上榜首，實力唱將孫楠與音樂劇演員阿雲嘎分別以826票及822票緊隨其後。然而，比起排名，直播意外與選手票數落差更引發討論。

小沈陽此次靠著熟悉的旋律與強烈舞台感染力，讓全場氣氛迅速升溫，最終以3票之差力壓孫楠。孫楠演唱經典歌曲「你快回來」，高音與現場穩定度展現資深唱將實力；阿雲嘎則以音樂劇演員的專業底子完成「籠」，獲得初舞台「X-MAN」相關榮譽。

除了前三名，王傳君自創詞的Rap舞台「我的B面」也成為焦點，連孫楠都公開表示對他「另眼相看」；曹駿則將「關山酒」融合武術元素，打造充滿動作感的舞台；王赫野以爵士風格演繹「Chevrolet '78」，也獲得不少好評。

最受爭議的卻是「線上人氣」與「現場票數」出現明顯落差。曹駿此前在線上人氣榜表現突出，被視為熱門選手，但初舞台僅拿到772票，反而落後余文樂的820票；張睿演唱「奔向你」雖然表現穩定，卻只拿到755票，落入相對危險的位置。網友因此熱議指「披荊斬棘」的現場投票除了考驗唱功，也受到知名度、舞台感染力與觀眾情感連結影響。

而節目尚未正式進入競演，就已接連出現直播話題。此前直播曾發生VCR誤播、後台聲音外洩及設備問題，節目組隨後回應並強調將持續採取全開麥直播。8月15日直播中，杜華評論時一句「中國版郭富城」也被主持人即時修正，引發網友調侃。

隨著後續公演正式展開，現場票數是否會重新洗牌，成為節目最大懸念。