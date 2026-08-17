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趙露思新戲卡關…轉戰幕後 監製拍短劇

娛樂新聞組／綜合報導
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趙露思傳因遲遲等不到完整劇本，新劇拍攝生變。(取材自微博)
趙露思傳因遲遲等不到完整劇本，新劇拍攝生變。(取材自微博)

中國女星趙露思演藝事業再現轉折？去年憑藉「許我耀眼」人氣再攀高峰後，趙露思至今約20個月未正式進組，原本傳出8月將拍攝現代劇「要多美麗就多美麗」，卻因遲遲等不到完整劇本，傳出合作生變。就在外界關注她何時重返幕前之際，她首度擔任監製的短劇「我不就不是NPC」曝光，預計8月22日在浙江橫店開機、9月中旬上線。她走向幕後的新布局引起關注。

「我不就不是NPC」主打女性群像，不設傳統「女主」與「女配」之分，而是讓每名女性角色都有自己的故事線。主演包括魏笑、包潔儀、厚本（奧黛麗厚本）及新人周知意，其中部分是趙露思工作室旗下藝人，也有與她私交甚篤的好友，因此被形容為「熟人班底」、「閨密團」。這次趙露思不親自演出，而是將重心放在內容開發、製作與旗下藝人培養。

據悉，該劇也是趙露思工作室先前公布多項原創IP儲備後，首個傳出落地的項目，並搭配年輕人消費內容及直播帳號布局，企圖將影視製作與商業開發串聯起來。

趙露思近年積極重新掌握演藝事業。她拍攝「戀人」期間曾傳出身體不適送醫，之後與原經紀公司銀河酷娛的合約糾紛受到關注，後與新團隊合作成立工作室。去年「許我耀眼」播出後人氣再度攀升，外界原本相當期待她接拍新作。

然而，「要多美麗就多美麗」近期傳出進度停擺。據悉，趙露思希望取得完整劇本後再進組，但該劇遲遲未完成，她先前直播時也曾透露仍未拿到完整劇本，隨著8月進入中旬，外界因此傳出她可能退出。

如今轉戰短劇並親自擔任監製，被視為趙露思從演員走向內容掌控者的重要嘗試。短劇製作周期相對較短，也能更快回應市場。這次她能否靠「我不就不是NPC」打出新成績，成為外界關注焦點。

精華 FAQ

  • 外界指出，她原本準備拍攝《要多美麗就多美麗》，但遲遲等不到完整劇本，連她直播時也提到尚未拿到全本，因此8月中旬傳出合作生變甚至可能退出。

  • 她首度擔任監製的短劇是《我不就不是NPC》，主打女性群像，沒有傳統女主、女配之分，預計8月22日在浙江橫店開機，並於9月中旬上線。

  • 外界認為她正從演員轉向內容掌控者，重點放在內容開發、製作與旗下藝人培養，並結合年輕人消費內容及直播帳號，嘗試把影視與商業開發串聯起來。

趙露思

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