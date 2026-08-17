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「許我耀眼」後身價大漲？ 陳偉霆「九門」片酬傳1200萬 曾舜晞緊追

娛樂新聞組／即時報導
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曾舜晞在「九門」飾演吳老狗，片酬緊追陳偉霆。(取材自微博)
曾舜晞在「九門」飾演吳老狗，片酬緊追陳偉霆。(取材自微博)

港星陳偉霆去年主演「許我耀眼」後身價大漲，近日，他主演的懸疑劇「九門」傳出演員片酬表，其中陳偉霆以約1200萬元（人民幣，下同）居冠，曾舜晞約800萬元緊追其後，陳瑤、徐正溪則約450萬元。雖然相關數字並未獲劇組證實，但已引發外界對演員身價與角色權重的討論。

「九門」承接「老九門」系列世界觀，陳偉霆再度飾演張啟山，也是前作主要演員中唯一回歸的重要角色。劇情以「401部隊離奇失蹤」為開端，張啟山為查明127名精銳士兵集體消失的真相，與曾舜晞飾演的吳老狗、陳瑤飾演的霍仙姑等人聯手追查，眾人深入神秘古墓「隔世樓」，遭遇幻境、記憶錯亂及種種危機，最終共同破解謎團。

據網路爆料，陳偉霆此次片酬約1200萬元，位居全劇最高；曾舜晞網傳片酬約800萬元；陳瑤與徐正溪則傳出約450萬元。實力派演員李乃文、王勁松則被指約400萬元。

相較之下，劇中部分演員的片酬則顯得親民許多。如飾演「尹新月」的王奕婷與飾演「黑背老六」的童星出身打星釋小龍，網傳片酬均在100萬元上下；而飾演「解九爺」的葉祖新更被爆出片酬僅約30萬元，引發不少網友討論。

業界人士分析，影視劇片酬往往受演員商業價值、角色權重及個人熱度等多重因素影響。目前關於「九門」片酬的訊息均為網路傳聞，官方並未正式公開最終片單與財務數據，各項數據仍待考證。

陳偉霆演出「九門」的片酬傳為1200萬人民幣。(取材自微博)
陳偉霆演出「九門」的片酬傳為1200萬人民幣。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 依網路爆料，陳偉霆在《九門》的片酬約為1200萬元人民幣，傳為全劇最高，也因此引發外界對他近年身價上漲的討論。

  • 傳聞中，曾舜晞約800萬元，陳瑤與徐正溪約450萬元，李乃文、王勁松約400萬元；王奕婷與釋小龍約100萬元上下，葉祖新則約30萬元。

  • 因為片酬差距明顯，且陳偉霆是《老九門》世界觀中唯一回歸的重要角色，讓外界聯想到演員商業價值、角色權重與戲份分配之間的關係。

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