我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區、布碌崙移民社區 ICE執法升溫引憂慮

紐約市長曼達尼「全中文」宣傳短片 獲百萬讚

王俊凱嗓子沙啞仍全程真唱… 謝幕說錯一句話 意外掀起加場熱潮

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王俊凱就算喉嚨明顯不適，仍堅持全程真唱，唱跳。(取材自微博)
王俊凱就算喉嚨明顯不適，仍堅持全程真唱，唱跳。(取材自微博)

以男團TFBOYS出道的大陸男星王俊凱近日舉辦「當潮汐漫溢」巡演，廣州站演出時，他的健康狀況與一段可愛「嘴瓢」意外成為焦點。當晚，頂著亮眼粉髮登台的王俊凱，在謝幕時向歌迷道謝，卻一時將巡演名稱與個人單曲混在一起，脫口而出「謝謝大家來到『當無聲潮汐』」。話一出口，他立刻發現不對，笑著連忙改口，讓謝幕瞬間變成歡笑現場。

不少歌迷趁機玩梗，喊話「講錯一次罰加開一場」、「這是給廣州加場找藉口」，甚至掀起一波「催加場」熱潮。演出結束後，王俊凱也在微博輕鬆回應，「今天的潮汐先到這裡，已到酒店準備躺下進入幻夢了」，以幽默態度化解口誤，也讓粉絲感受到他的自然與親和。

相比嘴瓢，王俊凱當晚的身體狀況亦受到粉絲關注。從開場說話時，他的嗓音便帶著些許沙啞，演唱過程中也數度偏過頭或背對觀眾，迅速壓下咳嗽。不過即使喉嚨明顯不適，他仍堅持全程真唱，唱跳、互動等環節照常完成，整場演出沒有出現明顯失誤。

據悉，王俊凱此前錄製「中餐廳10」時就曾被提及喉嚨疼痛、咳嗽等不適，加上廣州近期高溫潮濕，巡演又連開兩場，高強度工作可能讓嗓音更加疲憊。不過演出結束後，他主動發文報平安，表示自己已回到酒店準備休息，工作室也同步發文向粉絲送上溫和問候。

其實，王俊凱近年在影視發展同樣受到關注。他主演顧長衛執導、搭檔葛優的電影「刺蝟」，挑戰內向且帶有口吃特質的少年「周正」，演技獲得不少肯定。他被看好正逐步撕下單一「流量歌手」標籤，在音樂與影視領域持續尋求突破。

精華 FAQ

  • 他在向歌迷致謝時，把巡演名稱和個人單曲混在一起，脫口說成「當無聲潮汐」，發現講錯後立刻笑著改口，讓現場氣氛變得更輕鬆。

  • 因為口誤太可愛，歌迷順勢玩梗，喊出「講錯一次罰加開一場」等話語，還有人直說這是替廣州站找加場理由，於是形成熱烈的催加場聲浪。

  • 他開場說話就帶點沙啞，過程中也幾度偏頭或背對觀眾壓下咳嗽，但仍堅持全程真唱，唱跳與互動都照常完成，結束後還發文報平安。

微博

上一則

妮可基嫚當年嫁阿湯哥「想過放棄事業」第2次離婚「深感脆弱」

延伸閱讀

出道13年… TFBOYS卡點換頭像 慶祝少年氣轉向成熟感

出道13年… TFBOYS卡點換頭像 慶祝少年氣轉向成熟感
林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲
謝霆鋒演唱會說3次生日快樂 雖然沒提名字 大家都懂…

謝霆鋒演唱會說3次生日快樂 雖然沒提名字 大家都懂…
吳建豪生日… 仔仔練吉他祝賀 言承旭送祝福 阿信感性談3帥

吳建豪生日… 仔仔練吉他祝賀 言承旭送祝福 阿信感性談3帥

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59

超人氣

更多 >
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅