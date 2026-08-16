謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張柏芝次子Quintus近照曝光，引發網友熱烈討論。

張柏芝次子Quintus近照曝光，引發網友熱烈討論。 重點二： 網友認為他眉眼像媽媽，神韻又帶有謝霆鋒影子。

網友認為他眉眼像媽媽，神韻又帶有謝霆鋒影子。 重點三：16歲的他身高逼近183公分，排球表現也相當亮眼。

香港 女星張柏芝 與前夫謝霆鋒 育有兩個兒子，18歲長子Lucas（謝振軒）因神似爸爸的帥氣外型備受關注，如今16歲的二兒子Quintus（謝振南）近照曝光，同樣掀起網友熱議。不少人發現，他不僅身高已逼近183公分，五官也愈長愈成熟，更被形容是「老大像爸爸、老二像媽媽」。

近日網路流傳一組Quintus在排球場上的照片，只見他留著一頭微捲髮，身穿球衣站在球場上，修長身形搭配結實手臂肌肉相當吸睛，散發陽光運動男孩的魅力。

不少網友認為，Quintus遺傳了父母的優良基因，五官融合了張柏芝與謝霆鋒的特色，側臉神韻帶有幾分年輕時謝霆鋒的影子，也有人認為他的眉眼更像張柏芝，因此紛紛留言表示：「老大像爸爸，老二像媽媽」、「根本是媽媽翻版」、「又是一位帥哥」。

除了外型受到討論，Quintus在排球場上的表現也相當亮眼。今年4月，張柏芝曾分享陪同兒子前往西班牙參加國際排球賽的點滴，透露Quintus不僅是學校排球隊隊長，也是主攻手，在場上展現不錯的扣球實力。

當時母子倆也趁著比賽空檔在西班牙街頭遊玩，Quintus還貼心背著媽媽逛街，溫馨互動畫面引發不少網友稱讚。張柏芝也曾分享，雖然兒子正值青春期，但遇到事情仍會主動和她討論、徵詢意見，是個相當成熟又貼心的孩子。

隨著近照曝光，不少網友再次掀起討論，留言表示：「Lucas和年輕時的謝霆鋒真的一模一樣」、「二兒子比較像媽媽」、「我反而覺得有點像謝賢」、「長大一定又是一位男神」、「兩兄弟各有特色，都遺傳到父母的好基因」。

張柏芝（左）和謝霆鋒（右）有過一段婚姻，但2011年分道揚鑣。（取材自微博）

張柏芝二兒子亮相排球賽場。（取材自微博）

張柏芝的二兒子已經變成185公分的少年。（取材自微博）