「空槍」神仙卡司炸鍋 朱一龍化身亡命之徒、殺氣十足

「空槍」集結朱一龍、檀健次、梁家輝等實力派演員。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓延首度執導犯罪片《空槍》，正式發布定檔預告與海報。

韓延首度執導犯罪片《空槍》，正式發布定檔預告與海報。 重點二： 朱一龍、檀健次、梁家輝領銜，集結多位影帝影后級演員。

朱一龍、檀健次、梁家輝領銜，集結多位影帝影后級演員。 重點三：故事聚焦90年代欲望之城，正邪兩方展開跨境追查對決。

由韓延執導的電影「空槍」近日正式發布定檔預告及定檔海報。該片集結實力派卡司，除了主演朱一龍、檀健次 、梁家輝，並邀請衛詩雅、惠英紅、李施嬅、袁富華、倪大紅、葉童 、黃覺、俞灝明、李治廷等多位影帝影后級演員傾力加盟，陣容一出便引發熱議。

揚子晚報報導，影片故事為虛構，背景設定於上世紀90年代初一座「遍地黃金」卻秩序崩壞、犯罪叢生的欲望之城。打工仔萬梓強（朱一龍飾）一心想改寫命運，在結識空姐駱嘉苑（衛詩雅飾）後，兩人鋌而走險聯手作案，成功劫取巨額錢款。然而，這場甜頭讓萬梓強愈發瘋狂，也將他與背景神祕的富商陳輝延（梁家輝飾）推向了更深不可測的角力漩渦。

與此同時，內地警察亓宏剛（檀健次飾）與香港警察關蘇辰（李施嬅飾）堅守正義，組成兩地聯合專案組對萬梓強展開全面調查，一場跨越兩地的正邪較量一觸即發。

「空槍」是韓延導演首度挑戰犯罪類型片。從「生命三部曲」（「滾蛋吧！腫瘤君」、「送你一朵小紅花」、「我們一起搖太陽」），到監製的「人生大事」與執導的「我愛你！」，韓延一直以深刻的人性關懷著稱。這次他將鏡頭轉向冷酷的警匪對峙，試圖在火爆的動作與緊張懸疑中，探尋人性深處的欲望與抉擇。

定檔消息發布後，隨即在網上引發熱烈討論。不少網友直呼，「朱一龍這次飾演瘋狂邊緣人，眼神殺氣十足，突破太大了」、「檀健次演警察氣場好強，和朱一龍的正邪對決太有看頭」。也有許多影迷對梁家輝、惠英紅等老戲骨的加盟表示期待，紛紛留言，「神仙打架預備」、「這個陣容簡直是品質保證」，相關話題引起熱議。