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「功夫女足」離奇票根 「歡迎來龍餐館」遭疑偷票房

記者廖福生／綜合報導
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周星馳（右）與主演迪麗熱巴（左）為電影「功夫女足」勤跑宣傳。（取材自微博）
周星馳（右）與主演迪麗熱巴（左）為電影「功夫女足」勤跑宣傳。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《功夫女足》票根誤印《歡迎來龍餐館》引發偷票房疑雲。
  • 重點二：陳震宇曬出票根，質疑影院操作並在微博上引發熱議。
  • 重點三：涉事影城與片方先後澄清，稱屬個案失誤並否認偷漏票房。

周星馳執導的喜劇「功夫女足」於暑假上映，隨後大陸男星沈騰主演的「歡迎來龍餐館」也接續上映。沒想到竟傳出「歡迎來龍餐館」疑似「偷票房」的風波。

周星馳經紀人陳震宇無預警在微博上曬出票根，畫面中有影迷購買「功夫女足」電影票，沒想到實體票根上卻赫然印著「歡迎來龍餐館」，如此荒謬的誤植，也讓陳震宇貼出三個問號表情符號。

事實上，「功夫女足」上映以來已傳出多起影院開立手寫票、空白票截留票款等違規疑雲，如今實體票根錯印更是讓事件越演越烈。眼看爭議持續發酵，涉事的「河南上蔡奧斯卡巨幕影城」14日緊急發布道歉聲明，澄清純屬實習員工的個案失誤。

影城指出，當時該名觀眾是在電影開演20分鐘後才到場購票，系統已自動鎖定無法開票，實習員工慌亂之下，才誤開尚未鎖定的「歡迎來龍餐館」票根，並手寫更正片名。事後值班經理已補錄正確票房，並辦理退票手續，確保數據準確無誤。

而不僅影城方出面澄清，「歡迎來龍餐館」片方也發聲明捍衛立場，嚴正強調絕未參與或授意任何破壞市場秩序的行為，堅決抵制「偷漏票房」。

河南 周星馳 奧斯卡

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