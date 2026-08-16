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「歡迎來龍餐館」熱映 驚爆原定男主角是徐崢非沈騰

娛樂新聞組／綜合報導
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沈騰在「歡迎來龍餐館」中的演技獲好評，如今卻傳出原定男主不是他。(取材自微博)
沈騰在「歡迎來龍餐館」中的演技獲好評，如今卻傳出原定男主不是他。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文牧野執導、沈騰主演的新片熱映，口碑與討論度持續發酵。
  • 重點二：網傳早期男主原定徐崢，引發「為何換成沈騰」的話題。
  • 重點三：徐崢力挺新片，並因兩次合作及「徐福」角色再掀聯想。

由文牧野執導、沈騰主演的電影「歡迎來龍餐館」上映後口碑發酵，「沈騰演技」更登上熱搜，成為暑期檔熱度頗高的電影。近日，網上傳出一則舊消息，指「歡迎來龍餐館」早期曾以徐崢為男主角人選，讓「徐崢為何換成沈騰」意外成為話題。

揚子晚報報導，徐崢在「歡迎來龍餐館」上映首日特別包場力挺，還公開發文大讚文牧野，認為對方不只是中國優秀的青年導演，在國際影壇同樣具備頂尖實力。徐崢更提到，自己很幸運曾接受文牧野指導，並稱「他的水平我望塵莫及」。

兩人的合作緣分其實頗深。文牧野2018年推出電影「我不是藥神」，由徐崢主演並擔任監製，電影上映後叫好又叫座，豆瓣評分達9.0，最終票房突破31億元人民幣，成為當年華語電影的重要作品。徐崢在片中飾演從落魄商人轉為「藥神」的程勇，將小人物在現實困境中的掙扎演得深入人心，也讓文牧野一舉受到業界關注。

到了2022年的「奇蹟・笨小孩」，徐崢再次與文牧野合作，以客串方式出演廚師徐福。這個角色名字近日也被網友重新翻出，因為「歡迎來龍餐館」同樣出現「徐福」一角，讓部分影迷猜測兩部作品或許存在某種巧妙呼應，甚至有人將其視為文牧野作品中的「彩蛋」。

引人注意的是，網友近日曬出2023年「看電影」雜誌舊報導，內容曾寫明「歡迎來龍餐館」的導演為文牧野、主演則是徐崢，類型標註為劇情片。這也讓外界更加好奇，電影在籌備過程中究竟何時改由沈騰擔任男主角。不過，片方並未正式說明換角原因，只能留給影迷想像空間。

精華 FAQ

  • 因為網友翻出2023年雜誌舊報導，內容寫明該片早期主演人選是徐崢，導演為文牧野。隨著電影熱映，外界便開始追問最後為何改由沈騰擔任男主。

  • 兩人曾在2018年合作《我不是藥神》，徐崢不只主演還擔任監製，影片口碑與票房都很亮眼；2022年《奇蹟・笨小孩》中，他又以客串形式出演廚師徐福。

  • 內文指出，片方目前並未正式說明換角原因，因此外界只能根據舊報導與兩人的合作關係推測，相關說法仍停留在影迷與網路討論階段。

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