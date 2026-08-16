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與張凌赫合照費用翻倍飆天價？ 網紅提「9.5萬」被熱議

娛樂新聞組／綜合報導
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多名網友分享與張凌赫（右）的合照，都表示並未付費合照。（取材自微博）
多名網友分享與張凌赫（右）的合照，都表示並未付費合照。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李登科直播稱求張凌赫合照遭拒，認為團隊保護得很周到。
  • 重點二：他反覆提及9.5萬傳聞，反而把合照費翻倍話題推上熱搜。
  • 重點三：粉絲質疑他藉澄清蹭熱度，強調官方未開放任何付費合影。

曾任多名明星經紀人的李登科轉任自媒體當網紅，近日在直播中稱，他帶一個朋友向張凌赫求合照，卻被張凌赫的經紀人當場拒絕，他認為這代表張凌赫的團隊把他保護的很好，網傳「張凌赫合照價格9.5萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元） 」消息應該不是真的。結果此言一出，反而將「張凌赫天價合照費」、「張凌赫合照費翻倍」等話題推上了熱搜。

據網易報導，目前是自媒體博主的李登科近日在個人直播中，稱在一場時尚雜誌活動上，他帶著一位喜歡張凌赫的網紅朋友，以圈內人身分向張凌赫的經紀人提出合照請求。李登科認為自己天天上熱搜那麼火，朋友也是網紅，自己還是圈內人，且張凌赫本人曾對他點頭致意，讓他誤以為對方應該不會拒絕，結果當場被拒。

李登科隨後說，天價傳言會傷害藝人形象，經紀人不會輕易接受合照，證明團隊把張凌赫保護的很好，是專業表現，所以網傳的合照價格可能只是一些高奢晚宴上品牌的消費者，達到VIP級別才去花錢合照吧。

由於李登科在直播中反覆提及「9.5萬」這個敏感數字，稱網傳9.5萬元的合照價格，是黃牛藉「逐玉」熱播哄抬的噱頭，從劇集播出前的4萬翻了一倍多，還稱這些錢都給黃牛賺走了，也進不了藝人腰包，網傳付費合照根本行不通，提醒粉絲別被黃牛騙。

不過李登科的「澄清」反而引來大批張凌赫粉絲的怒火，質疑李登科反覆提及「天價合照」致話題二次發酵，反而衝上了熱搜，認為他是「打著澄清旗號蹭熱度」，讓謠言擴散得更廣。多數路人認為私下合影被拒很正常，藝人有權拒絕非公開場合的額外請求，「合照是情分，拒絕是本分。」

有粉絲則稱，張凌赫在公開活動偶遇路人時，大多願意免費友好合影，毫無架子；團隊拒絕的是私下夾帶親友或非公開場合的額外請求，目的是防止合照被黃牛明碼標價倒賣。並稱李登科提到的合照報價是黃牛炒作，張凌赫工作室從未開放過任何付費合影渠道。

李登科則回應，說他對張凌赫粉絲的指責表示不滿，並強調自己從「逐玉」風波起就一直在力挺張凌赫。

多名網友分享與張凌赫的合照，都表示並未付費合照。（取材自微博）
多名網友分享與張凌赫的合照，都表示並未付費合照。（取材自微博）

張凌赫（右）與粉絲合照。（取材自微博）
張凌赫（右）與粉絲合照。（取材自微博）

網紅李登科發視頻稱其帶朋友向張凌赫求合照被拒，還提出張凌赫「9.5萬人民幣天價合...
網紅李登科發視頻稱其帶朋友向張凌赫求合照被拒，還提出張凌赫「9.5萬人民幣天價合影」的價碼。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他表示曾替朋友向張凌赫求合照卻被經紀人拒絕，並稱這顯示團隊保護得很好；但他又多次提到9.5萬傳聞，結果把話題再次炒熱，掀起討論。

  • 李登科認為這是黃牛借《逐玉》熱播哄抬的噱頭，聲稱價格從4萬翻倍到9.5萬，且錢都進了黃牛口袋，並非藝人或工作室正式收費。

  • 多數路人認為公開活動外被拒絕合照很正常；粉絲則強調張凌赫公開場合常願意免費合影，拒絕的是非公開或夾帶親友請求，並非存在付費合照機制。

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