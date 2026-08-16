王傳君唱rap播「愛情公寓」畫面 被解讀十餘年恩怨和解

王傳君在「披荊斬棘2026」初舞台演出自創rap演唱「我的B面」，被解讀與「愛情公寓」關谷神奇和解了。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王傳君在《披荊斬棘2026》唱自創rap，罕見提及《愛情公寓》

王傳君在《披荊斬棘2026》唱自創rap，罕見提及《愛情公寓》 重點二： 節目播出關谷神奇畫面與和解歌詞，引發十餘年恩怨化解討論。

節目播出關谷神奇畫面與和解歌詞，引發十餘年恩怨化解討論。 重點三：網友對「原諒」說法有爭議，認為更準確是與過去角色和解。

「披荊斬棘2026」初舞台8月15日的直播中，王傳君演出自創rap演唱「我的B面」，在節目個人介紹短片中，罕見播放了「愛情公寓」關谷神奇經典畫面，並唱出「要和過往恩怨說再見」，被外界視為王傳君與這部成名作長達十餘年恩怨的正式和解，「王傳君終於原諒『愛情公寓』」也衝上了熱搜。

2009年至2014年，王傳君出演「愛情公寓」1至4季，因飾演日本 漫畫家關谷神奇角色爆火，他後來坦言關谷神奇「跟傻子一樣，整天裝瘋賣痴沒意思」，渴望轉型實力派演員，他還公開批評「愛情公寓」廣告過多。加上2016年他的母親和好友喬任梁相繼離世，讓他厭倦喜劇表演，於是拒演，面對粉絲盼歸直接回覆「關我屁事」。2020年「愛情公寓5」開播，關谷神奇僅以文字交代回日本結婚。王傳君被視為與「愛情公寓」結下了「恩怨」。

不過在8月15日的「披荊斬棘2026」初舞台直播，王傳君帶來自創rap「我的B面」，在唱到「離開虹之間到新世界也大概十來年」，節目組將關谷神奇片段放進介紹VCR，簡介也同時標註「影帝」與「愛情公寓」，王傳君本人並未拒絕。網友調侃王傳君終於原諒愛情公寓了。

有網友認為，王傳君能把「愛情公寓」寫進說唱，坦然面對關谷這個老角色，和老同事體面相處，這算是放下心結了。而事實上，王傳君切割的挺成功的，大家提起王傳君對「關谷神奇」的印象淡很多了，而他2018年憑藉「我不是藥神」中呂受益一角完成轉型，拿下百花獎最佳男配角，此後又通過「孤注一擲」等作品持續鞏固實力派地位，已認證他是一名優秀的演員。

不少網友表示：「『愛5』可以重新拍了。把以前的坑都填了」、「什麼情況？當時最希望和愛情公寓解綁的人」、「不記得自己來時路的人，也不知道到底應該誰原諒誰」、「人生的必修課，要學會與過去的自己和解~君哥加油」。

其實，王傳君與「愛情公寓」的和解早有鋪墊。2025年12月上海戲劇學院80周年校慶，王傳君與「愛情公寓」男主角陳赫同桌合影、交談；今年4月3日陳赫話劇「藝術」首演，王傳君送去花籃，賀卡上親筆署名「賢哥」，即陳赫在劇中飾演的「曾小賢」暱稱。而此次「披荊斬棘2026」初舞台，王傳君還在原創說唱「我的B面」中，將「愛情公寓」經典插曲「愛的回歸線」、「虹之間」寫進歌詞，並直接唱出「要和過往恩怨說再見」。

不過也有網友對「原諒」一詞認為存在爭議，因王傳君並未用過「原諒」這個表述，更準確的說法是「和解」。截至當前，沒有任何官方消息確認他將參演「愛情公寓」後續項目。

王傳君在「披荊斬棘2026」初舞台演出自創rap演唱「我的B面」，被解讀與「愛情公寓」關谷神奇和解了。（取材自微博）

王傳君在「愛情公寓」裡飾演關谷神奇。（取材自微博）