我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普發布與金正恩2019年合照 強調兩人相處融洽

川普政府收緊CPT 留美路更難 留學生怨當局趕盡殺絕

謝霆鋒16歲兒近照曝光 183公分高䠷身材帥炸 網驚：根本張柏芝翻版

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但2011年分道揚鑣。（取材自微博）
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但2011年分道揚鑣。（取材自微博）

香港女星張柏芝與前夫謝霆鋒育有兩個兒子，18歲長子Lucas（謝振軒）因神似爸爸的帥氣外型備受關注，如今16歲的二兒子Quintus（謝振南）近照曝光，同樣掀起網友熱議。不少人發現，他不僅身高已逼近183公分，五官也越長越成熟，更被形容是「老大像爸爸、老二像媽媽」。

近日網路流傳一組Quintus在排球場上的照片，只見他留著一頭微捲髮，身穿球衣站在球場上，修長身形搭配結實手臂肌肉相當吸睛，散發陽光運動男孩的魅力。

不少網友認為，Quintus遺傳了父母的優良基因，五官融合了張柏芝與謝霆鋒的特色，側臉神韻帶有幾分年輕時謝霆鋒的影子，也有人認為他的眉眼更像張柏芝，因此紛紛留言表示：「老大像爸爸，老二像媽媽」、「根本是媽媽翻版」、「又是一位帥哥」。

除了外型受到討論，Quintus在排球場上的表現也相當亮眼。今年4月，張柏芝曾分享陪同兒子前往西班牙參加國際排球賽的點滴，透露Quintus不僅是學校排球隊隊長，也是主攻手，在場上展現不錯的扣球實力。

當時母子倆也趁著比賽空檔在西班牙街頭遊玩，Quintus還貼心背著媽媽逛街，溫馨互動畫面引發不少網友稱讚。張柏芝也曾分享，雖然兒子正值青春期，但遇到事情仍會主動和她討論、徵詢意見，是個相當成熟又貼心的孩子。

隨著近照曝光，不少網友再次掀起討論，留言表示：「Lucas和年輕時的謝霆鋒真的一模一樣」、「二兒子比較像媽媽」、「我反而覺得有點像謝賢」、「長大一定又是一位男神」、「兩兄弟各有特色，都遺傳到父母的好基因」。

張柏芝的二兒子已經變成185公分的少年。（取材自微博）
張柏芝的二兒子已經變成185公分的少年。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 網友最先注意到他身高接近183公分、身形修長，且留著微捲髮、五官逐漸成熟，整體散發陽光運動男孩的氣質，因此引發大量討論。

  • 不少人覺得他的眉眼和側臉更像張柏芝，也有人看出年輕時謝霆鋒的影子，認為他同時融合了父母優點，所以被稱為媽媽翻版。

  • 他不僅是學校排球隊隊長、主攻手，扣球實力也受到肯定；張柏芝還曾陪他赴西班牙比賽，母子同遊時他貼心背著媽媽，顯得成熟又暖心。

香港 謝霆鋒 張柏芝

上一則

高橋文哉「藍色監獄」見面會 自爆日本未公開獨家猛料

下一則

43歲陳妍希穿高中制服太犯規 雙馬尾嫩照曝光 夢回「那些年」沈佳宜

延伸閱讀

張柏芝長子19歲了 帥兒一句「我愛妳」逼哭全網 超高顏值複製謝霆鋒

張柏芝長子19歲了 帥兒一句「我愛妳」逼哭全網 超高顏值複製謝霆鋒
張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生

張凌赫新劇兒子曝光 五官神複製 網驚根本親生
鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了

鍾麗緹合體林志穎「復刻16年前同框照」網：只有女兒長大了
林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

林志玲曬帥兒照 AKIRA台北開唱兒子獻聲

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」
買不起房也不敢生娃 Z世代卻在這件事上贏過父母

買不起房也不敢生娃 Z世代卻在這件事上贏過父母