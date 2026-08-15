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換頭式減肥？「贅婿」郭麒麟為戲暴瘦 網驚呼：有點帥…

娛樂新聞組／綜合報導
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郭麒麟暴瘦，網友驚呼簡直是「換頭式減肥」。(取材自微博)
郭麒麟暴瘦，網友驚呼簡直是「換頭式減肥」。(取材自微博)

大陸男星郭麒麟近日因驚人的身材變化衝上熱搜。以往總是帶著招牌圓臉、形象討喜親和的他，身形急遽消瘦，不僅下頷線條變得鋒利，雙頰更出現明顯凹陷。整體外貌的劇烈反差讓不少網友驚呼簡直是「換頭式減肥」，第一時間差點沒認出來，還有人稱讚他「有點帥」。

這場「判若兩人」的蛻變背後，其實源自郭麒麟對演藝事業的敬業。據了解，他近期接拍科幻新劇「從紅月開始」，為了完美貼合男主角長期身處高壓環境、身心極度消耗且帶著憔悴破碎感的人設，因而啟動了嚴格的身材管理。

他在短時間內透過極致控糖控鹽、高強度體能訓練及緊湊拍攝，一口氣甩掉大幅體重，徹底甩開過去的圓潤形象，展現出擺脫既定印象、以實力征服角色的決心。就連圈內好友馬思純在同台時，都忍不住當面打趣他，「如果再繼續瘦下去，兩人都快要互相不認識了」。

1996年出生於天津的郭麒麟，為著名相聲演員郭德綱之子。身為德雲社少班主，他早期深耕相聲舞台，隨後跨界轉戰影視圈，憑藉自然流暢的表演喜感與親和力走紅。

郭麒麟的代表作包括在古裝劇「慶餘年」中精明又愛財的「范思轍」，以渾然天成的喜劇天賦奠定觀眾緣；隨後在「贅婿」中獨挑大梁飾演男主角「寧毅」，劇集收視與口碑雙豐收，一舉奠定實力派青年演員地位；近年更在懸疑劇「邊水往事」中展現深層演技張力，走出獨樹一格的演藝之路。

郭麒麟在「贅婿」中獨挑大梁，演技讓人印象深刻。(取材自微博)
郭麒麟在「贅婿」中獨挑大梁，演技讓人印象深刻。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他近期身形明顯消瘦，下頷線變得鋒利、雙頰凹陷，與以往圓臉形象反差極大，讓許多網友直呼像是「換頭式減肥」，甚至一開始差點認不出來。

  • 他是為科幻新劇《從紅月開始》進行身材管理，希望貼合男主角長期處於高壓、身心耗損並帶有憔悴感的人設，因此採取嚴格控糖控鹽與高強度訓練。

  • 他從相聲舞台跨界到影視圈，先以《慶餘年》的范思轍建立觀眾緣，再靠《贅婿》擔綱男主角打開知名度，近年又在《邊水往事》展現更深層的演技。

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