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深情「崔晉百」變心機渣男 董子凡「正邪切換」演技獲讚

娛樂新聞組 / 綜合報導
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「百花殺」中，董子凡飾演深情又正直的「崔晉百」，讓他頻頻圈粉。(取材自微博)
「百花殺」中，董子凡飾演深情又正直的「崔晉百」，讓他頻頻圈粉。(取材自微博)

大陸男星董子凡近期憑藉亮眼演技引發熱烈討論。他在甫落幕的古裝劇「百花殺」中飾演大理寺少卿「崔晉百」，恪守法度又深情追愛的形象讓他頻頻圈粉；緊接在新劇「花開錦繡」瞬間變身為自私冷血的反派高門「俞敬修」。兩個角色極端的人設反差與「無縫銜接」的播出檔期，讓董子凡成為今夏話題度極高的演員。

在「百花殺」中，崔晉百冷面嚴肅卻對女扮男裝的步疏林極致溫柔，甘願為愛放下身段，甚至被網友封為「世子妃」完美男友；然而在新劇「花開錦繡」裡，他飾演的俞敬修外表溫潤如玉，內在卻極度自私，為擺脫家族控制與包辦婚姻，不惜陷害女主，渣男指數拉滿。

一正一邪的人設無縫切換，在社群平台掀起熱議。不少剛追完「百花殺」的觀眾笑稱，「還好崔晉百先播了，現在看到俞敬修做壞事，根本恨不起來」、「這就是世子妃濾鏡的力量，自備防彈衣護體」、「上一秒還在被世子妃追妻感動，下一秒就被俞敬修氣死，董子凡演技真有你的」。

對董子凡而言，這場「一正一邪」的連續演出，不只帶來話題，也讓外界開始注意到這位新生代男演員不只靠外型吃飯，能否藉著俞敬修進一步站穩反派角色，成為後續值得觀察的焦點。

董子凡在「花開錦繡」中，切換模式變成自私冷血的「俞敬修」。(取材自微博)
董子凡在「花開錦繡」中，切換模式變成自私冷血的「俞敬修」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在《百花殺》中飾演大理寺少卿崔晉百，形象冷面嚴肅卻對女主極致溫柔，既守法度又深情追愛，因此被不少觀眾視為完美男友代表。

  • 俞敬修外表溫潤如玉，內心卻自私冷血，為擺脫家族控制與包辦婚姻不惜陷害女主，和崔晉百的深情正派形成強烈對比，反差感十足。

  • 因為兩部劇幾乎無縫接檔播出，他先以崔晉百累積好感，再立刻切換成反派俞敬修，讓觀眾又愛又恨，也因此凸顯了他的演技與角色辨識度。

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