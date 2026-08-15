「影后也有媽媽的一面」 章子怡素顏帶兒女戲水 轉身進帳4億

貴為影后的章子怡也有普通媽媽的一面。(取材自微博)

大陸影后章子怡 與前夫汪峰離婚後，生活重心明顯轉向家庭，近來她頻頻被網友偶遇，從素顏健身到泳池陪娃，卸下影后光環後的鬆弛模樣意外成為話題；另一邊，她的商業版圖也傳出新進展，日前一筆近3.84億元人民幣的股權交易，讓外界看到她生活與事業並行的「人生下半場」。

章子怡日前被目擊現身北京高級酒店室內泳池，身穿簡約黑色連身泳衣，相當低調。她沒有明星架勢，反而像一般母親般陪著孩子下水玩耍，母子三人不時互相潑水、嬉鬧，現場氣氛十分熱鬧。

孩子玩得開心，章子怡全程笑容滿面，展現難得一見的溫柔母親樣貌。相關畫面被網友偶遇拍下後，不少人留言稱讚「影后也有普通媽媽的一面」、「這種生活狀態看起來很舒服」，更有人笑說「素顏還是很有明星氣場」。

不只如此，章子怡近日也曾被偶遇素顏健身，她自然的狀態與昔日紅毯上精緻華麗的模樣形成鮮明反差。

生活低調之餘，章子怡的事業動向同樣受到關注。上海上美化妝品股份有限公司日前公告，其全資子公司以約3.84億人民幣收購章子怡透過大腳投資持有的上海怡頁23%股權。上海怡頁是嬰童功效保養品牌「newpage一頁」的營運主體，而章子怡也是品牌共同創辦人。

章子怡陪著小孩在泳池戲水。(取材自小紅書)