我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航2班機「用同一航班號」險相撞 管制員緊急用1招區分避災

劍橋大學最年輕非裔教授涉抄襲 上周才請辭 驚傳身亡

「影后也有媽媽的一面」 章子怡素顏帶兒女戲水 轉身進帳4億

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貴為影后的章子怡也有普通媽媽的一面。(取材自微博)
貴為影后的章子怡也有普通媽媽的一面。(取材自微博)

大陸影后章子怡與前夫汪峰離婚後，生活重心明顯轉向家庭，近來她頻頻被網友偶遇，從素顏健身到泳池陪娃，卸下影后光環後的鬆弛模樣意外成為話題；另一邊，她的商業版圖也傳出新進展，日前一筆近3.84億元人民幣的股權交易，讓外界看到她生活與事業並行的「人生下半場」。

章子怡日前被目擊現身北京高級酒店室內泳池，身穿簡約黑色連身泳衣，相當低調。她沒有明星架勢，反而像一般母親般陪著孩子下水玩耍，母子三人不時互相潑水、嬉鬧，現場氣氛十分熱鬧。

孩子玩得開心，章子怡全程笑容滿面，展現難得一見的溫柔母親樣貌。相關畫面被網友偶遇拍下後，不少人留言稱讚「影后也有普通媽媽的一面」、「這種生活狀態看起來很舒服」，更有人笑說「素顏還是很有明星氣場」。

不只如此，章子怡近日也曾被偶遇素顏健身，她自然的狀態與昔日紅毯上精緻華麗的模樣形成鮮明反差。

生活低調之餘，章子怡的事業動向同樣受到關注。上海上美化妝品股份有限公司日前公告，其全資子公司以約3.84億人民幣收購章子怡透過大腳投資持有的上海怡頁23%股權。上海怡頁是嬰童功效保養品牌「newpage一頁」的營運主體，而章子怡也是品牌共同創辦人。

章子怡陪著小孩在泳池戲水。(取材自小紅書)
章子怡陪著小孩在泳池戲水。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 內文指出，她與汪峰離婚後生活重心明顯轉向家庭，近來多次被網友偶遇，不論是素顏健身還是陪孩子戲水，都呈現出更放鬆、低調的日常狀態。

  • 章子怡當天身穿簡約黑色連身泳衣，沒有明星架勢，反而像一般母親陪孩子下水玩耍，母子三人互相潑水嬉鬧，現場氣氛熱鬧且溫馨。

  • 上海上美化妝品股份有限公司公告，其全資子公司以約3.84億元人民幣收購章子怡透過大腳投資持有的上海怡頁23%股權，該公司是品牌newpage一頁的營運主體。

章子怡

上一則

7歲跳新疆舞被挖出 王楚然「一看手機天又塌了」

下一則

布萊德彼特自爆「不能看A片」 竟是因「演技太差」會讓他抓狂

延伸閱讀

章子怡「泳裝上陣」現身高級酒店 與兒女泳池戲水

章子怡「泳裝上陣」現身高級酒店 與兒女泳池戲水
趙露思效法章子怡「公開徵求好劇本」 8月新戲恐延拍

趙露思效法章子怡「公開徵求好劇本」 8月新戲恐延拍
華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星

華語天王驚爆有私生子 狗仔卓偉曝DNA驗真相 網友瘋猜3字巨星
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了