原定男主不是沈騰是「他」？「歡迎來龍餐館」熱映 舊報導突遭起底…

沈騰在「歡迎來龍餐館」中的演技獲好評，如今卻傳出原定男主不是他。(取材自微博)

由文牧野執導、沈騰主演的電影「歡迎來龍餐館」上映後口碑發酵，「沈騰演技」更登上熱搜，成為暑期檔熱度頗高的電影。近日，網上傳出一則舊消息，指「歡迎來龍餐館」早期曾以徐崢為男主角人選，讓「徐崢為何換成沈騰」意外成為話題。

揚子晚報報導，徐崢在「歡迎來龍餐館」上映首日特別包場力挺，還公開發文大讚文牧野，認為對方不只是中國優秀的青年導演，在國際影壇同樣具備頂尖實力。徐崢更提到，自己很幸運曾接受文牧野指導，並稱「他的水平我望塵莫及」。

兩人的合作緣分其實頗深。文牧野2018年推出電影「我不是藥神」，由徐崢主演並擔任監製，電影上映後叫好又叫座，豆瓣評分達9.0，最終票房突破31億元人民幣，成為當年華語電影的重要作品。徐崢在片中飾演從落魄商人轉為「藥神」的程勇，將小人物在現實困境中的掙扎演得深入人心，也讓文牧野一舉受到業界關注。

到了2022年的「奇蹟・笨小孩」，徐崢再次與文牧野合作，以客串方式出演廚師徐福。這個角色名字近日也被網友重新翻出，因為「歡迎來龍餐館」同樣出現「徐福」一角，讓部分影迷猜測兩部作品或許存在某種巧妙呼應，甚至有人將其視為文牧野作品中的「彩蛋」。

引人注意的是，網友近日曬出2023年「看電影」雜誌舊報導，內容曾寫明「歡迎來龍餐館」的導演為文牧野、主演則是徐崢，類型標註為劇情片。這也讓外界更加好奇，電影在籌備過程中究竟何時改由沈騰擔任男主角。不過，片方並未正式說明換角原因，只能留給影迷想像空間。