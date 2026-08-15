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比新劇熱度高？「我的前半生」9年後殺回來 300億播放量全靠這句話

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9年前舊劇「我的前半生」近期突然翻紅，馬伊琍飾演的羅子君熱度衝高。(取材自微博)
9年前舊劇「我的前半生」近期突然翻紅，馬伊琍飾演的羅子君熱度衝高。(取材自微博)

9年前由靳東馬伊琍、雷佳音主演的電視劇「我的前半生」，近期在網路無預警翻紅。儘管該劇當年播出時因劇情爭議，在豆瓣僅拿到6.4分，如今卻靠著網友迷因爆發式傳播，話題播放量驚人突破323億次，表現甚至碾壓眾多檔期中的新劇。

揚子晚報報導，這波無預警的翻紅熱潮，最早起源於一場豪雨。先前受颱風「白海豚」影響，多地下起暴雨，有網友聯想到劇中男主角「賀涵」大雨天開車接女主角「羅子君」下班的經典橋段，紛紛在網上玩梗發文「賀涵能不能來接我下班」。這句玩笑話意外引發無數打工人的共鳴，迅速在短視頻平台刷屏，並帶動了大批網友對這部古早劇的「考古」風潮。

隨之而來的是全網迷因二創大爆發。劇中各類名場面被切片瘋傳，抖音上「我的前半生」話題播放量迅速飆破323.3億次，其中羅子君單人獲得75億次、唐晶30.3億次、「前夫哥」陳俊生25.6億次、薛甄珠21.1億次、凌玲20.4億次，連「霸總」賀涵也有7億次。

網友更將男主雷佳音疲憊迷茫又心虛的面部特寫換成社交頭像，暱稱改為「一朵風中搖曳的陳俊生」；而飾演媽媽的薛甄珠怒罵出軌對象凌玲的片段，也被網友與「甄嬛傳」中「滴血驗親」並列為一刷就停不下來的橋段。

時隔9年，觀眾在重新「考古」這部老劇時，也解讀出截然不同的味道。當年被觀眾定性為「徹頭徹尾渣男」的陳俊生，如今被廣大職場人寄予同情，認為他承擔巨大的職場生存壓力，而脫離社會多年的妻子無法理解其困境，才讓他向凌玲傾訴，不少網友直言「陳俊生雖然壞，但真的恨不起來」，藉此抒發自身的生活疲憊感。

而女主角羅子君也迎來口碑反轉，當年被酸是「前期靠老公、後期靠閨密老公」的偽大女主，如今則被視為女性獨立的真實樣本，觀眾開始共情她離婚後從零開始的狼狽與努力。

報導指出，網路玩梗雖帶來了流量，但劇中塑造立體多面的角色性格、剖開中年婚姻破裂、職場生存壓力與閨密情感邊界等現實難題，加上實力派演員同台飆戲的好質感，才是這部老劇能跨越時間限制、持續擁有長久生命力的真正關鍵。

精華 FAQ

  • 這波翻紅先從豪雨引發的梗開始，網友聯想到賀涵接羅子君下班的名場面，拿來發文玩笑後迅速擴散，帶動短影音平台大量二創與考古討論。

  • 文中指出，《我的前半生》在抖音上的話題播放量已突破323.3億次，羅子君、唐晶、陳俊生、薛甄珠等角色也各自累積可觀流量。

  • 過去被罵渣男的陳俊生，如今被部分職場人理解；羅子君也從被酸的偽大女主，轉為離婚後重建人生的真實女性樣本，反映觀眾共鳴變化。

馬伊琍 抖音 靳東

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