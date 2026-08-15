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重炒戀情舊傳聞？ 王嘉爾、宋雨琦「見家長」衝熱搜 網吐槽沒實證

娛樂新聞組／即時報導
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王嘉爾、宋雨琦(見圖)被爆「至今仍在熱戀、甚至已見過家長」。(取材自微博)
王嘉爾、宋雨琦(見圖)被爆「至今仍在熱戀、甚至已見過家長」。(取材自微博)

娛樂圈緋聞再度掀起熱議。王嘉爾與韓團(G)I-DLE成員宋雨琦近日突被爆「至今仍在熱戀、甚至已見過家長」，相關話題一度衝上熱搜第一。不過，爆料來源僅是一名自稱宋雨琦「脫粉粉絲」的匿名網友，全文沒有照片、影片或其他實質證據，發文後更迅速刪帖，讓這波戀情傳聞遭質疑只是多年舊聞重新炒作。

據網傳內容，匿名網友聲稱兩人並未分手，今年春節期間還曾見過雙方家長，甚至把王嘉爾肋骨上的「cookies」刺青拿來當作戀情暗號，試圖與宋雨琦部分海外粉絲使用的「Cookie」暱稱連結。不過，相關說法很快被網友質疑，王嘉爾的「cookies」刺青早在2020年前後便已存在，據相關資料，這個詞與他的個人品牌TEAM WANG design產品線概念有關，合作夥伴也有同款刺青，並非為宋雨琦而設。

至於宋雨琦本人也有刺青，但與「cookies」完全沒有關係。她右肩背上的圖案是柯基犬及三個腳印，過去曾被解讀為自我激勵的象徵。兩人的刺青無論字面或寓意，都找不到直接關聯。

其實王嘉爾與宋雨琦的緋聞早在多年前便曾引發討論。兩人2019年因錄製綜藝結識，之後也曾在音樂工作上有所交集。2022年初，狗仔曾曝光宋雨琦前往王嘉爾住所的畫面，進而引發「過夜」猜測。當時王嘉爾工作室迅速發聲明強調，只是朋友聚會，並指網路影片存在惡意剪輯、拼湊情況，工作室也表示已報警維權，宋雨琦粉絲方面同樣出面澄清。

如今事隔多年，舊聞突然被重新包裝成「持續熱戀、見家長」，卻沒有新照片或影片佐證。部分網友抱持吃瓜態度，認為兩人年紀相仿、工作圈也有交集，若真的交往並非不可理解；但更多網友則認為，單憑匿名文字與刺青聯想就認定戀情，實在缺乏說服力。

王嘉爾(見圖)、宋雨琦被爆「至今仍在熱戀、甚至已見過家長」。(取材自微博)
王嘉爾(見圖)、宋雨琦被爆「至今仍在熱戀、甚至已見過家長」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 有匿名網友爆料兩人至今仍在熱戀，甚至已見過雙方家長，相關話題因此衝上熱搜第一。不過發文者很快刪帖，加上內容缺乏照片、影片等證據，引發大量質疑。

  • 因為爆料來源只是自稱脫粉的匿名網友，全文沒有任何可核實的實證，且發文後迅速刪除。網友普遍認為，僅靠文字敘述與刺青聯想就下定論，說服力非常不足。

  • 兩人2019年因錄製綜藝結識，後來也有音樂合作。2022年曾因狗仔拍到宋雨琦前往王嘉爾住所而引發過夜猜測，但雙方團隊都出面澄清，稱只是朋友聚會。

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