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抗拒與年輕男演員扮情侶？ 吳越怒闢謠：你確定這話是吳越說的…

娛樂新聞組／即時報導
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吳越霸氣回應「極度抗拒與年輕男演員演情侶」這番話。(取材自微博)
吳越霸氣回應「極度抗拒與年輕男演員演情侶」這番話。(取材自微博)

白玉蘭視后吳越個性向來低調務實，近日卻因網路瘋傳的斷章取義新聞罕見發飆。14日凌晨，微博熱搜突現話題「吳越 你確定這話是吳越說的」，原來是部分營銷號與媒體引述所謂「採訪內容」，聲稱吳越在拍攝熱播劇「我的前半生」後，得知飾演前夫的雷佳音比自己小11歲，因而「極度抗拒與年輕男演員演情侶」。這番言論迅速被二次剪輯成短影片傳播，引發網友熱議。

面對謠言，吳越打破明星習慣透過工作室發聲明的慣例，親自轉發該條造謠博文，直接硬核反問，「你確定這話是吳越說的？從小到大真沒人告訴你隨地撒謊是壞孩子麼？這有鼻子有眼睛的，吳越都差點信了」，字裡行間幽默又辛辣，直接拆穿虛構對話，一舉衝上熱搜榜首。

還原事件全貌，這純粹是一場「斷章取義」的標題黨鬧劇。吳越過往在接受專訪時的原話，是談及演員的年齡焦慮。她當時表示，拍戲時並不會介意搭檔的實際年齡，但隨著自己邁入46歲後，極度拒絕接演「跨齡扮嫩」、與自身現實年齡相差太大的角色。

吳越本意是表達演員對角色「拒絕強行扮嫩」的敬畏與清醒，卻被不良媒體扭曲包裝成「排斥與年輕男演員搭戲」的男女對立話題。

吳越不賣慘、不配合演出的「硬派闢謠」，獲得廣大網友一面倒大讚「幹得漂亮」、「不愧是實力派姐姐」。外界也紛紛反思，在流量至上的網路環境中，媒體隨意拼湊名人語錄的惡習，不僅消費了演員的真誠，更破壞了正常的輿論生態。

精華 FAQ

  • 謠言聲稱她在拍完《我的前半生》後，得知雷佳音比自己小11歲，便極度抗拒與年輕男演員演情侶，進而被包裝成她排斥年輕搭檔的說法。

  • 她沒有照慣例交給工作室發聲明，而是親自轉發造謠貼文，直接幽默反問對方是否確定是自己說的，語氣辛辣又帶著反諷，迅速引發熱議。

  • 她真正談的是演員對年齡焦慮與角色選擇的態度，表示不介意搭檔年齡，但自己過了46歲後，會拒絕與現實年齡差太大、還要強行扮嫩的角色。

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