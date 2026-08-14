甩古偶甜寵路線… 丁禹兮、鄧恩熙「花開錦繡」有望成暑期檔黑馬

丁禹兮(左)、鄧恩熙主演的「花開錦繡」劇情節奏明快。(取材自微博)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劇集以快節奏與反套路設定，跳脫傳統古偶甜寵公式。

劇集以快節奏與反套路設定，跳脫傳統古偶甜寵公式。 重點二： 傅庭芸與趙凌因逃亡假扮夫妻，從猜疑走向並肩作戰。

傅庭芸與趙凌因逃亡假扮夫妻，從猜疑走向並肩作戰。 重點三：劇中結合宅鬥與鹽政貪腐，映照階級壓迫與民間疾苦。

由鄧科執導，丁禹兮 、鄧恩熙主演的古裝劇「花開錦繡」日前開播後，即以快節奏劇情、反套路人物設定以及對封建禮教與鹽政矛盾的描寫，迅速在網上引發討論。官方宣傳影片上的一句「生來是誰不重要，活成是誰才重要」，更成為網友熱議金句，被認為擊中現代人對出身、階級與人生選擇的焦慮。

「花開錦繡」改編自作家吱吱同名小說。劇中，鄧恩熙飾演的傅庭芸出身華陰傅氏，是受盡寵愛的名門千金，卻因遭人誣陷「失節」而一夕之間成為家族棄子，甚至被老太太以家族名聲為由賜毒；另一邊，丁禹兮飾演的趙凌則出身草莽，是靠販鹽等手段在底層求生的幫會人物。兩人一個從雲端跌落，一個原本就在泥濘中掙扎，命運交會後被迫假扮夫妻，踏上逃亡之路。

劇集開場便展現強烈的反套路色彩。傅庭芸身陷絕境時，沒有等著男主角「英雄救美」，而是上演吃餿水催吐自救的驚險場面；趙凌遇上傅庭芸後也沒有立即化身深情護花使者，直接告訴她，「妳只能靠自己」。這種不依賴「天降救星」的設定，讓不少觀眾大讚劇情不落俗套，也讓男女主角從最初互相試探、算計，逐漸變成背靠背並肩作戰的夥伴。

除了逃亡線，「花開錦繡」另一大看點是宅鬥與鹽政兩條主線。傅家表面上鮮花著錦、門第顯赫，內宅女性卻受到貞節牌坊與家族聲望束縛。傅庭芸明明深受老太太疼愛，遭到誣陷後，老太太即使知道其中另有隱情，仍為保住傅家名聲選擇犧牲孫女，殘酷揭開封建禮教「吃人」的一面。

劇集開篇花神宴一幕尤其具有反差，傅家為了不讓名門閨秀弄髒鞋襪，竟在雪地泥濘上鋪撒昂貴細鹽，另一邊百姓卻因買不起鹽而在街頭受苦，強烈呈現朱門與民間疾苦的落差，也為後續鹽政貪腐案埋下伏筆。

值得一提的是，鄧恩熙近年逐漸從童星轉向成熟演員，此次飾演外柔內剛、從名門千金蛻變為逃亡者的傅庭芸，角色跨度頗大；丁禹兮則憑藉「月光變奏曲」、「永夜星河」等作品累積人氣，此次挑戰粗獷、機敏又帶有江湖氣息的趙凌，與鄧恩熙形成截然不同卻互補的角色氣質。

「花開錦繡」目前最大的優勢在於節奏明快，短短數集已完成男女主初遇、傅家宅鬥、女主遭陷害、逃亡、追殺等重要情節。相比大量甜寵、復仇套路的古偶作品，該劇將人物命運放進階級、家族與時代環境中，被看好有望成為暑期檔黑馬劇。