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出道以來最大突破 胡一天激吻田曦薇 網：我們能看的嗎

娛樂新聞組／綜合報導
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胡一天與田曦薇在劇中的感情線並非一路順遂。(取材自微博)
胡一天與田曦薇在劇中的感情線並非一路順遂。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：胡一天在《天才女友》的吻戲尺度突破以往。
  • 重點二：雪中擁吻名場面引發網友熱議與大量轉發。
  • 重點三：戲紅人熱但未帶動整體劇集熱度全面提升。

大陸男星胡一天近日因「天才女友」中的大尺度吻戲登上熱搜。向來給人清冷、內斂印象的胡一天，這次與田曦薇搭檔，感情戲明顯突破過往尺度，幾場直球式吻戲接連在社群平台出圈，讓不少觀眾直呼「胡一天終於放開了」，甚至認為這是他出道以來感情戲最有突破的一次。

劇中，胡一天與田曦薇從相識、試探到逐漸確認心意，感情線並非一路順遂，而是在曖昧拉扯中逐步升溫。其中一場雪中擁吻戲尤其受到關注，兩人明顯的身高差，加上鏡頭對情緒的捕捉，讓這場戲成為近期網路討論度最高的名場面之一。不少網友害羞稱「這是我們能看的嗎」。

憑藉「致我們單純的小美好」走紅的胡一天，多以斯文、清冷或沉穩形象受到觀眾喜愛，感情戲也相對含蓄，這次風格大變，格外引人關注。尤其吻戲不再只是蜻蜓點水式帶過，而是透過眼神、停頓及肢體距離呈現角色情緒，讓觀眾看到他的一面。

有趣的是，網友對胡一天吻戲的評價並非單純「尺度大」而已，不少人反而注意到他的表演帶著幾分生澀感，認為不是刻意炫技，而是有種角色第一次真正失控時的笨拙與真實。這種不過度修飾的反應，反而讓兩人的感情戲多了一點生活感。

不過，吻戲雖成功出圈，卻未能完全帶動「天才女友」整體熱度，播出期間甚至出現「熱搜很熱、正片偏冷」的聲音。劇情人物設定與部分觀眾期待存在落差，加上宣傳焦點過度集中在男女主角CP互動，讓不少話題最終停留在片段討論，未能完全轉化為追劇動力。

胡一天(右)、田曦薇在「天才女友」中的吻戲引起關注。(取材自微博)
胡一天(右)、田曦薇在「天才女友」中的吻戲引起關注。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 主要是因為他與田曦薇的吻戲尺度明顯突破過往形象，從含蓄轉為更直接的情感表達，讓觀眾感受到他出道以來少見的感情戲轉變。

  • 最受關注的是兩人在雪中擁吻的場面，因為身高差、鏡頭氛圍與情緒鋪陳都很突出，成為近期社群平台上討論度最高的片段之一。

  • 雖然CP互動與吻戲成功吸睛，但劇情設定與部分觀眾期待有落差，加上宣傳過度聚焦片段話題，導致熱搜很熱，卻未能有效轉化為持續追劇動力。

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