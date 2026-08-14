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從鎖骨到腹部全是字… 張藝興新歌造型「半裸」衝熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
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張藝興新歌造型從鎖骨到腹全是字。（取材自微博）
張藝興新歌造型從鎖骨到腹全是字。（取材自微博）

日前才成為首位達成百億票房成績的「90後」男星張藝興，14日推出新歌「穿越火線」，為了搶先預熱新歌話題，工作室曬出他半裸上身出鏡的照片，胸前從鎖骨伸至腰腹部，貼滿大面積書法風格的文字紋身貼；刺青貼為毛澤東作詞「沁園春雪」全文，造型結合書法與舞台風格獲粉絲好評，半裸造型更直接衝上熱搜。

綜合媒體報導，張藝興這次不是單純的舞台造型加持，是把新歌內核直接穿在身上。這組新歌預熱鏡頭，看似極致的視覺衝擊，實則句句都是新單「Crossfire」的態度表達。

從鎖骨蔓延至腰腹滿鋪書法，是這支新歌最巧妙的視覺敘事；以人體為紙、以筆墨為紋，將東方文字美學與現代先鋒曲風融合，以最直白的視覺形式，詮釋新歌「打破規則、直面本心」的核心主題。

筋骨線條承載筆墨文字，溫柔底色碰撞凌厲氣場。兩種極致風格的對沖，精準貼合新歌「Crossfire」的立意內核，在自我拉扯與對峙中衝破桎梏，在烈火與淬煉中完成新生與重塑，也是張藝興這次新歌想要傳遞的人生態度。

張藝興熱中國風創作，從舞台武術、古典韻律到這次肉身載字的新歌造型，他讓傳統文化跳出固有範式，用年輕化、國際化的音樂與舞台語言，為每首新歌賦予獨有的東方美學表達。

精華 FAQ

  • 他這次是為 14 日推出的新歌《穿越火線》做預熱宣傳，工作室釋出的半裸造型照片因視覺衝擊強烈而迅速登上熱搜，成為新歌話題焦點。

  • 造型是在胸前到腰腹部大面積貼上書法風格文字紋身貼，內容是毛澤東作詞的《沁園春雪》全文，以人體當作畫布呈現出強烈的東方文字美學。

  • 文章指出，這組造型不只是外在包裝，而是把新歌內核直接穿在身上，透過打破規則、直面本心、自我拉扯與重塑，表達《Crossfire》的態度與人生觀。

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