鍾麗緹合體林志穎 復刻16年前同框 網：只有女兒長大了

鍾麗緹復刻16年前合照同框林志穎唯獨女兒悄然長大。（取材自微博）

香港 女星鍾麗緹近日在社群平台曬出與多年好友林志穎 及小女兒張凱琳（Cayla）的合照，特別復刻16年前三人同框時的站位與姿勢，再度拍下相似畫面。新舊照片並列後，張凱琳已從當年被母親抱在懷中的小女孩長成少女，鍾麗緹與林志穎則維持與過去相似的外貌與狀態，相關照片引發網友討論。

鳳凰網娛樂報導，鍾麗緹近日分享新舊兩張合照。16年前的照片中，她抱著年幼的張凱琳，與林志穎頭靠著頭合影；如今三人再次見面，特意依照當年的姿勢拍攝同款照片，形成跨越16年的對比。

當年仍是小女孩的張凱琳如今已長成高挑少女，身形也比過去明顯成熟，身高已超過母親。鍾麗緹與林志穎則被網友注意到，兩人的五官及整體狀態與16年前相比變化不大。

照片在社群平台流傳後，網友留言討論兩人的外貌變化，以及張凱琳從孩童成長為少女的轉變。有網友留言：「難不成二人吃下防腐劑了」、「歲月唯獨在小姑娘身上留下印記，兩位當事人模樣絲毫未改」、「凍齡名場面，整張合照裡面，只有當初被抱在懷中的女孩悄然長大」。

鍾麗緹在貼文中表示，她與林志穎相識相知已超過20年。多年來兩人持續保持友誼，這次再次同框，也讓她回憶起過去的相處時光。

報導指出，鍾麗緹育有三名女兒，分別為張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）及張凱琳（Cayla）。小女兒近年曾因公開照片受到關注，外貌及身材也成為網友討論焦點。