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拚完人氣拚演技… 楊洋、張凌赫再對決 還會大逆轉嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
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張凌赫憑藉「逐玉」中的謝征鞏固自己在古裝劇市場的存在感。(取材自微博)
張凌赫憑藉「逐玉」中的謝征鞏固自己在古裝劇市場的存在感。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：楊洋與張凌赫再度角逐首爾電視劇大賞男子演技獎。
  • 重點二：上回人氣票選楊洋最後逆轉張凌赫奪冠。
  • 重點三：這次比拼重點轉向作品與演技，10月8日揭曉結果。

大陸兩大男神楊洋、張凌赫又要「正面對決」了。繼「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選後，兩人這次競逐的不是單純人氣，而是更受矚目的「男子演技獎」，楊洋以「凡人修仙傳」參賽，張凌赫則憑「逐玉」角逐，兩人的第二回合交鋒，已讓粉絲提前開啟「誰能勝出」的討論。

兩人上回亞洲明星獎票選交手時，戰況其實相當戲劇化。張凌赫長時間站在領先位置，不少網友一度認為冠軍沒有懸念。沒想到最後關頭風向突然改變，楊洋靠著作品話題與粉絲票數快速追趕，最終完成逆轉奪冠，張凌赫則屈居第二。

如今再度碰頭，意義卻與上回大不同。人氣獎主要看粉絲號召力，演技獎則將焦點拉回作品與演員本身。對楊洋來說，「凡人修仙傳」是他近年重要的古裝作品之一；張凌赫則透過「逐玉」繼續鞏固自己在古裝劇市場的存在感。兩人各自帶著代表作登場，讓這場競逐多了幾分「作品對作品」意味。

楊洋近年持續在古裝題材中尋找不同突破，從早年的偶像劇形象，到近年的武俠、仙俠作品，他逐漸增加角色的成熟度。「凡人修仙傳」中，他飾演的韓立並非一開始就擁有主角光環，而是在危機重重環境中一步步成長，角色需要呈現從青澀到沉穩的變化，也考驗演員對人物層次的掌握。

張凌赫同樣是近年古裝劇市場備受關注的男演員，從「寧安如夢」到「雲之羽」等，他迅速累積大量粉絲。此次「逐玉」中的角色不只涉及感情線，也有不少命運與現實抉擇，為他的表演提供高度發揮空間。

這次「男子演技獎」可說是兩人第二次在首爾電視劇大賞碰面，卻也是一次完全不同的較量。上回楊洋靠人氣票選勝出，這次能否再度封王，答案將於10月8日揭曉。而對兩方粉絲而言，這場「二番戰」不只是獎項之爭，更成為兩位當紅男星演技的正面檢驗。

楊洋在「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選中，突然逆轉勝。(取材自微博)
楊洋在「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選中，突然逆轉勝。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 兩人這次競逐的是2026首爾電視劇大賞的男子演技獎，不再只是比拼粉絲人氣，而是改由作品表現與演員演技來決定勝負，話題性更高。

  • 上次是亞洲明星獎票選，張凌赫曾長時間領先，但楊洋在最後關頭靠作品話題與粉絲票數反超，最終完成逆轉奪冠，張凌赫拿下第二名。

  • 楊洋以《凡人修仙傳》參賽，張凌赫則憑《逐玉》角逐，兩人都以古裝作品展現表演實力。這場對決的最終結果將在10月8日正式揭曉。

張凌赫

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