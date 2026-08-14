攬415億票房卻「0影帝」 沈騰首回應：得獎重要也不重要
手握415億人民幣（約61.53億美元）票房、穩坐中國影史男主角票房榜首的喜劇天王沈騰，至今卻未曾拿下金雞、百花或華表等任何一座主流影帝獎座。近日他帶著新片「歡迎來龍餐館」路演，面對現場影迷追問「0影帝」境遇，沈騰首度回應，「得獎重要也不重要，說重要是個演員都期望，說不重要，因為本身你也得不著」，一語道出喜劇演員在評獎體系中的無奈與通透。
沈騰自「夏洛特煩惱」暴紅以來，憑藉「你好，李煥英」、「飛馳人生」等作品成為全民公認的票房保證。然而他在金雞獎兩度提名均告落空，更曾在百花獎獲得「0票」極端結果，引發不少觀眾為其抱不平。這次他在新作中一改往日搞笑形象，飾演隱忍堅韌的廚師，豆瓣開分高達8.4，被業界盛讚「迎來從影最佳演技」，各界紛紛看好他有望憑此片衝擊影帝桂冠。
近日，沈騰在武漢路演被問及「0影帝」時，大方回應，「為什麼說也重要也不重要，我覺得，是演員都期望一個獎項。說不重要呢，因為本身你也得不著」，他還表示能獲得觀眾喜歡已夠幸運，自認未必能幸運到「既讓觀眾喜歡又讓業內人士喜歡」。
這番回應迅速登上熱搜，不少網友力挺，「喜劇最難演，觀眾的口碑早就給了他影帝」、「活得太通透了，自嘲中帶著心酸」；但也有網友直言，「喜劇演員在評獎體系裡向來吃虧，沒得獎是獎項的遺憾而非沈騰的遺憾」。
因為他雖以《夏洛特煩惱》《你好，李煥英》《飛馳人生》等作品累積超高票房，卻尚未拿下金雞、百花或華表等主流影帝獎項，形成強烈反差。 沈騰表示，對演員來說獎項當然重要，因為大家都期待被肯定；但他也認為不那麼重要，因為有時候即使努力了，也未必真的拿得到。 因為他在新片中一改過往喜劇形象，飾演隱忍堅韌的廚師，演技被讚是從影最佳，豆瓣開分達8.4，讓不少人認為他有望角逐影帝。
精華 FAQ
因為他雖以《夏洛特煩惱》《你好，李煥英》《飛馳人生》等作品累積超高票房，卻尚未拿下金雞、百花或華表等主流影帝獎項，形成強烈反差。
沈騰表示，對演員來說獎項當然重要，因為大家都期待被肯定；但他也認為不那麼重要，因為有時候即使努力了，也未必真的拿得到。
因為他在新片中一改過往喜劇形象，飾演隱忍堅韌的廚師，演技被讚是從影最佳，豆瓣開分達8.4，讓不少人認為他有望角逐影帝。
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