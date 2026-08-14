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深情「崔晉百」成心機渣男… 董子凡新劇極端變身 網竟喊恨不起來

娛樂新聞組 / 即時報導
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董子凡在「花開錦繡」中，切換模式變成自私冷血的「俞敬修」。(取材自微博)
董子凡在「花開錦繡」中，切換模式變成自私冷血的「俞敬修」。(取材自微博)

大陸男星董子凡近期憑藉亮眼演技引發熱烈討論。他在甫落幕的古裝劇「百花殺」中飾演大理寺少卿「崔晉百」，憑藉恪守法度卻又深情追愛的形象圈粉無數；不料日前出的新劇「花開錦繡」中，他瞬間切換模式，變身為自私冷血的反派高門驕子「俞敬修」。兩個角色極端的人設反差與「無縫銜接」的播出檔期，讓董子凡成為今夏話題度極高的演員。

在「百花殺」中，崔晉百冷面嚴肅卻對女扮男裝的步疏林極致溫柔，甘願為愛放下身段，甚至被網友封為「世子妃」完美男友。然而在新劇「花開錦繡」裡，他飾演的俞敬修外表溫潤如玉，內在卻是極度自私陰濕，為擺脫家族控制與包辦婚姻，不惜陷害女主，渣男指數拉滿。

一正一邪的人設無縫切換，在社群平台掀起熱議。不少剛追完「百花殺」的觀眾笑稱，「還好崔晉百先播了，現在看到俞敬修做壞事，根本恨不起來」、「這就是世子妃濾鏡的力量，自備防彈衣護體」、「上一秒還在被世子妃追妻感動，下一秒就被俞敬修氣死，董子凡演技真有你的」。

對董子凡而言，這場「一正一邪」的連續演出，不只帶來話題，也讓外界開始注意到這位新生代男演員不只靠外型吃飯，能否藉著俞敬修進一步站穩反派角色，成為後續值得觀察的焦點。

「百花殺」中，董子凡飾演深情又正直的「崔晉百」，圈粉無數。(取材自微博)
「百花殺」中，董子凡飾演深情又正直的「崔晉百」，圈粉無數。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在《百花殺》飾演大理寺少卿崔晉百，外冷內熱、恪守法度，卻對女扮男裝的女主極致深情，願意為愛放下身段，因此被觀眾視為理想男友。

  • 他在《花開錦繡》改演高門驕子俞敬修，外表溫潤、內裡卻自私冷血，為逃離家族控制與包辦婚姻，不惜陷害女主，形成與前作完全相反的人設。

  • 因為《百花殺》剛播完，很多觀眾對崔晉百的深情形象印象太強，帶著「世子妃濾鏡」看俞敬修時，反而覺得他的壞很有戲，甚至成了熱議話題。

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