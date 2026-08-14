我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞安乘客差點被吸出窗外 調查指波音737引擎風扇斷裂釀禍

藍白聯手 台灣「廢除非核家園」公投送出立院

暑期檔黑馬劇出現？ 「花開錦繡」不走古偶甜寵路線 意外成話題

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
丁禹兮(左)、鄧恩熙主演的「花開錦繡」劇情節奏明快。(取材自微博)
丁禹兮(左)、鄧恩熙主演的「花開錦繡」劇情節奏明快。(取材自微博)

由鄧科執導，丁禹兮、鄧恩熙主演的古裝劇「花開錦繡」日前開播後，即以快節奏劇情、反套路人物設定以及對封建禮教與鹽政矛盾的描寫，迅速在網上引發討論。官方宣傳影片上的一句「生來是誰不重要，活成是誰才重要」，更成為網友熱議金句，被認為擊中現代人對出身、階級與人生選擇的焦慮。

「花開錦繡」改編自作家吱吱同名小說。劇中，鄧恩熙飾演的傅庭芸出身華陰傅氏，是受盡寵愛的名門千金，卻因遭人誣陷「失節」而一夕之間成為家族棄子，甚至被老太太以家族名聲為由賜毒；另一邊，丁禹兮飾演的趙凌則出身草莽，是靠販鹽等手段在底層求生的幫會人物。兩人一個從雲端跌落，一個原本就在泥濘中掙扎，命運交會後被迫假扮夫妻，踏上逃亡之路。

劇集開場便展現強烈的反套路色彩。傅庭芸身陷絕境時，沒有等著男主角「英雄救美」，而是上演吃餿水催吐自救的驚險場面；趙凌遇上傅庭芸後也沒有立即化身深情護花使者，直接告訴她，「妳只能靠自己」。這種不依賴「天降救星」的設定，讓不少觀眾大讚劇情不落俗套，也讓男女主角從最初互相試探、算計，逐漸變成背靠背並肩作戰的夥伴。

除了逃亡線，「花開錦繡」另一大看點是宅鬥與鹽政兩條主線。傅家表面上鮮花著錦、門第顯赫，內宅女性卻受到貞節牌坊與家族聲望束縛。傅庭芸明明深受老太太疼愛，遭到誣陷後，老太太即使知道其中另有隱情，仍為保住傅家名聲選擇犧牲孫女，殘酷揭開封建禮教「吃人」的一面。

劇集開篇花神宴一幕尤其具有反差，傅家為了不讓名門閨秀弄髒鞋襪，竟在雪地泥濘上鋪撒昂貴細鹽，另一邊百姓卻因買不起鹽而在街頭受苦，強烈呈現朱門與民間疾苦的落差，也為後續鹽政貪腐案埋下伏筆。

值得一提的是，鄧恩熙近年逐漸從童星轉向成熟演員，此次飾演外柔內剛、從名門千金蛻變為逃亡者的傅庭芸，角色跨度頗大；丁禹兮則憑藉「月光變奏曲」、「永夜星河」等作品累積人氣，此次挑戰粗獷、機敏又帶有江湖氣息的趙凌，與鄧恩熙形成截然不同卻互補的角色氣質。

「花開錦繡」目前最大的優勢在於節奏明快，短短數集已完成男女主初遇、傅家宅鬥、女主遭陷害、逃亡、追殺等重要情節。相比大量甜寵、復仇套路的古偶作品，該劇將人物命運放進階級、家族與時代環境中，被看好有望成為暑期檔黑馬劇。

精華 FAQ

  • 因為它跳脫一般古偶甜寵公式，以快節奏、反套路人物和強烈戲劇衝突吸引觀眾，並透過出身、階級與命運選擇等議題引發共鳴。

  • 傅庭芸原是名門千金，卻遭誣陷失節而被家族拋棄；趙凌則出身草莽，靠販鹽等手段在底層求生。兩人命運落差極大，卻被迫假扮夫妻逃亡。

  • 最大看點是它不靠天降救星與甜寵套路，而是讓角色在宅鬥、逃亡與鹽政矛盾中成長，節奏緊湊且有現實隱喻，因此被看好成為暑期檔黑馬。

丁禹兮

上一則

拚完人氣拚演技… 楊洋、張凌赫再對決 還會大逆轉嗎？

下一則

葛仲珊音樂之路 找到身體與創作的平衡

延伸閱讀

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合
6部熱播陸劇口碑出爐 陳偉霆「九門」評價最佳

6部熱播陸劇口碑出爐 陳偉霆「九門」評價最佳
「百花殺」結局沒爛尾 網盤點10部從頭好看到尾神劇

「百花殺」結局沒爛尾 網盤點10部從頭好看到尾神劇
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲